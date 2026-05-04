Ekrem İmamoğlu'nun sesinden fitne kokuları! Murat Ongun cezaevinden saldırdı, Anahtar Parti'den kapak gibi cevap geldi!

Cezaevinde bulunan Murat Ongun, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamalarda adeta bir "kehanet" paylaştı. Ongun, muhalif seçmenin oylarını bölmek amacıyla kurulan bir partinin varlığına dikkat çekerek şu iddialarda bulundu:

Muhalif gibi görünen ancak aslında iktidar tarafından desteklenen bir parti olduğunu öne sürdü.

Bu partinin tek amacının muhalefetin gücünü parçalamak olduğunu savundu.

Seçim sürecinde bu tür yapıların kirli bir oyunun parçası olduğunu iddia etti.

Sezgin Gümüş'ten Sert Yanıt: Camdan Evde Oturan Taş Atmasın!

Ongun’un bu sinsi saldırısına Anahtar Parti Genel Başkan Danışmanı Sezgin Gümüş’ten cevap gecikmedi. Gümüş, İBB yönetimindeki şaibeleri ve liyakatsizliği hatırlatarak İmamoğlu ve ekibine adeta ders verdi:

"Camdan evde oturanlar başkasının evine taş atmamalı" diyerek İBB yönetimindeki yolsuzluk imalarına gönderme yaptı.

Murat Ongun’un açıklamalarını "suçluluk psikolojisi" ve "dikkat dağıtma çabası" olarak nitelendirdi.

Anahtar Parti’nin milli ve yerli duruşundan rahatsız olanların iftira siyasetine sarıldığını vurguladı.

CHP’li İBB Yönetimi Köşeye Sıkıştı

Liyakatsiz kadrolar ve israf haberleriyle gündemden düşmeyen CHP’li İBB yönetimi, yeni kurulan siyasi oluşumların halkta karşılık bulmasından korkar hale geldi. Murat Ongun üzerinden yürütülen bu kirli algı operasyonu, CHP içindeki koltuk kavgasının ve yaklaşan seçim korkusunun bir tezahürü olarak yorumlanıyor.

Kendi belediyesindeki usulsüzlükleri örtbas etmek isteyen Ekrem İmamoğlu ve ekibinin, muhalefeti "ihanetle" suçlaması tam bir "yavuz hırsız ev sahibini bastırır" örneği oldu.