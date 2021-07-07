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Spor Kupa Amerika'da finalin adı Arjantin-Brezilya
Spor

Kupa Amerika'da finalin adı Arjantin-Brezilya

2021 Kupa Amerika'da (Copa America) normal süresi 1-1 sona eren maçta penaltılar sonunda Kolombiya'yı 3-2 mağlup eden Arjantin, finalde Brezilya'nın rakibi oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 11:24:00 -
Kupa Amerika'da finalin adı Arjantin-Brezilya

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, Arjantin ile Kolombiya karşılaştı.

Mane Garrincha Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Arjantin, 7. dakikada Lautaro Martinez'in ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Kolombiya, 61. dakikada Luis Diaz'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşmanın normal süresi, bu skorla sona erdi.

Penaltı atışlarına geçilen mücadelede Arjantin, rakibini 3-2 yenerek finalde Brezilya'nın rakibi oldu.

Turnuvaya, Kolombiya ile Peru arasında 10 Temmuz Cumartesi günü TSİ 03.00'te başlayacak üçüncülük maçıyla devam edilecek. Brezilya ile Arjantin arasındaki final maçı ise Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda 11 Temmuz Pazar günü TSİ 03.00'te oynanacak.

 

 

 

 

 

 

 

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