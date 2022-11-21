Kundaktaki bebekler dahi alıkonuldu! En az bir milyon Türk çocuğu tutsak!

Zalim Çin rejiminin Uygur Türkü çocukları asimile etmek için kurduğu çocuk toplama kamplarında 900 bin çocuğun olduğu belirtiliyor. Çin kaynaklı sosyal medyalarda paylaşılan videoda, salgın bahanesiyle kundaktaki bebekler dahi alıkonulduğu ve Uygur Türkü çocukların, “Eve ne zaman döneceğiz?” diyerek isyan ettiği görüldü.

En az bir milyon çocuk tutsak!

Uluslararası İnsan Hakları Teşkilatlarının araştırmalarına göre, Doğu Türkistanlı olup da yatılı okullarda eğitim gören çocukların sayısında son iki yılda sıra dışı bir artış yaşanıyor. 2017 ile 2019 döneminde daha önce 500 bin olan şehir dışına giden öğrenci sayısında yaklaşık 380 binlik bir artış oldu ve bu rakamın neredeyse 900 bine yaklaştığı ifade ediliyor. Bu büyük artışta anne veya babası veya her ikisi de toplama kamplarında tutulan çocukların komünist rejim eli ile alınıp götürülmesinin etkili olduğu öne sürülüyor

“Eve ne zaman döneceğiz”

Çin kaynakları sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde salgın bahanesiyle içeri alınan ve Çocuk Toplama Kamplarında olduğu düşünülen Uygur Türkü çocukların "Evimize ne zaman döneceğiz?” diyerek isyan ettiği görüntüler gündem oldu.

Doğu Türkistan’ın geneline bakılacak olursa 2017 yılından beri yatılı okullarda eğitim gören çocukların sayısında yüzde 76.9 oranında artmış durumda. Rejimin “çocuklara daha iyi eğitim vermek” bahanesinin arkasına çıkarak başlattığı yatılı okulların yaygınlaştırılması projesiyle, Uygur Türkü öğrencilerin asimilasyonuna kapı açılıyor. Çin rejimi Doğu Türkistan’daki okullarda çocuklara kendi dillerini konuşmak, kültürlerini ve dinlerini yaşama hakkı tanımadığı biliniyor.

Kaynak: Türkistan Press