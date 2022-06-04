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Dünya Kundaklanan karakol alev alev yandı!
Dünya

Kundaklanan karakol alev alev yandı!

Rusya'da kundaklanan karakol alev alev yandı Rusya'nın Komsomolsk-na-Amure kentindeki bir karakol, henüz bilinmeyen bir nedenle ateşe verildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 17:55:00 -
Kundaklanan karakol alev alev yandı!

Rusya'nın Komsomolsk-na-Amure kentindeki bir karakol, henüz bilinmeyen bir nedenle ateşe verildi. Olayın ardından kayıplara karışan zanlı, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Rusya'nın Habarovsk bölgesindeki Komsomolsk-na-Amure kentinin Pionerskaya Caddesi'ndeki karakol, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi. Rus medyasına göre zanlı, yanında getirdiği benzin ile önce karakolun kapısından girmeye çalıştı. Kapı kilitli olduğu için içeri giremeyen zanlı, karakolun kapısına bidondaki benzin döktü. Karakolu ateşe veren zanlı daha sonra kayıplara karıştı. Karakolun alevlere teslim olduğu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Rus polisi tarafından kısa süre yakalanan 50 yaşındaki zanlı, sorguya alındı. Zanlının saldırıyı neden gerçekleştirdiği henüz bilinmezken, bölgede güvenlik önlemleri arttırıldı.

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