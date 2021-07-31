Kundaklamak 'PKK'nın aklamak The Guardian'ın görevi!

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Türkiye'nin birçok noktasında eş zamanlı yaşanan orman yangınlarına ilişkin PKK terör örgütünü savunmak İngiliz The Guardian gazetesine kaldı.

AK Parti iktidarını hedef aldılar! "Hiçbir delil sunmadan 'kundaklama' diyorlar"

Türkiye'deki yangınları yazan The Guardian, AK Parti iktidarını hedef alarak, "Türk hükümetinin yetkilileri, hiçbir kanıt sunmadan kundaklama iddialarını dile getiriyor ancak iklim değişikliği riskine işaret eden açıklamaları çok az." dedi. Copernicus'tan Mark Parrington'ın açıklamalarına yer verilen haberde, "Bu sıcaklıklar devam ederse, önümüzdeki haftalarda daha fazla yangın meydana gelebilir." denildi.

PKK terör örgütünün kundaklama eylemini kendince aklamaya çalışan The Guardian, yaşanan yangınlara ilişkin şunları kaleme aldı: "Avrupa ve Çin'deki sellerin, Sibirya'daki yangınların ardından Türkiye'deki yıkım, iklimin bozulduğu bir dünyada endişeleri artırıyor."

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün duyurusuna sarıldılar

The Guardian'ın haberinde, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün twitter hesabından yapılan paylaşıma da yer verildi. Dünya Meteoroloji örgütü twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye, Yunanistan ve Tunus'ta hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkacağını söylemişti.