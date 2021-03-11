Kün Fe Yekün ne demek? Kün Fe Yekün Arapça yazılışı nasıl?

Müslümanlar, sosyal medya üzerinden pek çok ayet-i kerime paylaşabiliyorlar. “Kün Fe Yekün” ise en çok paylaşılan ayetlerden biridir. Bundan dolayı manası, ne demek olduğu ve yazılışı merak ediliyor. Kün Fe Yekün ne demek? Kün Fe Yekun manası nedir? Kün Fe Yekün Arapça yazılışı nasıl?

Allah’ın kudretini, yaratma gücünü gösteren bir ifade olan “Kün Fe Yekün”’ün manası “Ol der ve olur”dur. “Kün” Arapça olarak “Ol” demektir. “Fe yekün” ise “Hemen olur” manasına gelir. Bu ifade Bakara, Meryem ve Yasin surelerinde geçer.

Kün Fe Yekün Arapça yazılışı

Bu ayet ile ilgili en çok merak edilenlerden biri de Arapça nasıl yazıldığıdır. Kün Fe Yekün Arapça yazılışı şu şekildedir:

كُنْ فَيَكُونُ