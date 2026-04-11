Kumpasçılar hesap verecek

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Atatürk’e hakaret iftirasıyla iki hafta tutuklu kalan felsefe öğretmeni Ramazan Avuşmak seküler yobazların akla hayale gelmez iftira ve hakaretleriyle mağdur edilmişti. İftiracılar, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde günlerce gösteriler yapıp öfke kusarken, kendi ideolojik saplantılarıyla öğrencilerin psikolojisini bozmuşlardı. Ramazan Hocanın haksız yere iftiralarla hapis yatmasına neden olan sendika ve ADD gibi seküler yobazlar çevreler için şimdi hesap vakti geldi.

GERÇEKLER AÇIKLANINCA KİM GÜLECEK!

İftiracılara karşı hukuk sürecini başlatan Ramazan Avuşmak’ın Avukatı Muhammed Türkoğlu, şunları söyledi: “Herhangi bir yargı kararı olmaksızın Ramazan Hoca aleyhine basın açıklaması yoluyla hedef gösterip hakaret eden Atatürkçü Düşünce Derneği Turgutlu Şube Başkanı hakkında 5816 dahil olmak üzere 5 farklı suçtan suç duyurusunda bulunduk. Duruşmada hocanın eşi ağlarken gülüyordunuz, bakalım bu sefer kim gülecek?” Hocanın bir diğer avukatı Emre Tekmen de şunları dile getirdi: “Bir süredir müvekkilim felsefe öğretmeni Ramazan Bey’e yönelik, belli başlı sosyal medya hesapları üzerinden yürütülen alçakça linç kampanyası ve itibar suikastı, bağımsız Türk yargısının verdiği ‘beraat’ kararıyla yerle yeksan olmuştur. Kendi ideolojik bağnazlıklarıyla müvekkilimi hedef tahtasına oturtanlar ve hukuku hiçe sayarak onu peşinen suçlu ilan edenler, yüce Türk adaletinin duvarına çarpmıştır. Bircan Yıldırım isimli sosyal medya kullanıcısı başta olmak üzere bazı kesimler, müvekkilimin gözaltı görüntülerini pervasızca servis etmiş ve ‘şerefsiz’ gibi son derece ağır, ahlaktan ve hukuktan yoksun hakaretlerle adeta bir haysiyet cellatlığına soyunmuşlardır. Kendilerini savcı ve hakim yerine koyarak sosyal medyanın karanlık dehlizlerinde sanal mahkemeler kuran bu zihniyet, müvekkilimin masumiyet karinesini ayaklar altına alarak onu yargısız infaza tabi tutmaya kalkışmıştır.

YARGISIZ İNFAZ CELLATLARI

“Ancak güneş balçıkla sıvanamamış, müvekkilimin üzerine atılı asılsız iddialardan beraat etmesiyle masumiyeti hukuken tescillenmiştir. Şimdi yargısız infazcılar için hesap sorma vaktidir. Beraat kararıyla birlikte haksızlığı ve iftiraları tescillenen bu süreçte; müvekkilimin onur, şeref ve saygınlığına saldıran, ona alenen hakaret edip hedef gösteren Bircan Yıldırım ve lince çanak tutan diğer tüm şahıslar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na gerekli suç duyurularında bulunmuş durumdayız. Toplumsal kutuplaşmadan beslenen, hukuku kendi ideolojik tatminleri için bir linç aracına dönüştüren bu müfteri zihniyete karşı adalet mücadelemiz en sert şekilde devam edecektir. Adaletin sosyal medya trollerinin klavyelerinde değil, bağımsız mahkeme salonlarında tecelli ettiğini herkese göstereceğiz.”