Dünyaca ünlü nörologlar açıkladı: A kan grubuna sahip iseniz: Yaşamı tehdit eden gizli felç riskinizi...
Kan grubunuzla ilgili bu detay sizleri çok şaşırtacak... Nörologlar uyarıda bulundu... birçok komplikasyona yol açabilir.
Kan grubunuzun yalnızca acil kan nakli durumlarında değil, uzun vadeli damar sağlığınız üzerinde de belirleyici bir rol oynadığını biliyor muydunuz? Kapsamlı genetik verilere dayanan yeni bir bilimsel araştırma, özellikle A kan grubuna sahip bireylerin 60 yaş öncesinde erken inme (felç) geçirme riskinin diğer gruplara kıyasla daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Bu çarpıcı bulgu, genetik yapımızın hücresel düzeyde pıhtılaşma faktörlerini nasıl etkileyebileceğini ve nörolojik sağlığımıza olan yansımalarını yeniden tartışmaya açıyor.
Maryland Üniversitesi uzmanları tarafından gerçekleştirilen ve Neurology dergisinde yayımlanan bu çalışma, tıp dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Araştırma ekibi, 18 ile 59 yaşları arasındaki bireyleri kapsayan 48 farklı genetik çalışmanın verilerini bir araya getirdi. Analiz, yaklaşık 17.000 inme hastası ile 600.000'den fazla sağlıklı bireyin genetik haritalarının karşılaştırılmasına dayanıyordu.
A Kan Grubu: 60 yaş öncesi inme geçirme ihtimali, diğer kan gruplarına kıyasla daha yüksek.
0 (Sıfır) Kan Grubu: Aynı yaş grubunda erken inme geçirme riski oranında daha düşük.
B Kan Grubu: Yaş faktöründen bağımsız olarak, felç geçirme riski genel popülasyona göre yaklaşık daha yüksek.
Genetiğimiz Kanın Pıhtılaşmasını Nasıl Etkiliyor?
Bilim insanları, A kan grubunun inme riskini neden artırdığına dair kesin mekanizmayı henüz tam olarak çözebilmiş değil. Ancak Maryland Üniversitesi'nden Vasküler Nörolog Dr. Steven Kittner'ın da belirttiği üzere, bu durumun kanın pıhtılaşma dinamikleriyle yakından ilgili olduğu düşünülüyor.
