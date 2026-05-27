  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Etiyopyalı çocukların yüzü güldü Irak’taki Şii liderden flaş açıklama! Devlet bünyesine geçtiğini ilan etti Dünyaca ünlü nörologlar açıkladı: A kan grubuna sahip iseniz: Yaşamı tehdit eden gizli felç riskinizi... İspanya'dan yoğun mesai: Aziz Yıldırım'a soğuk duş! 40 milyon Euro'ya bitti Ely Karmon'dan Türkiye uyarısı: Füzeyi ateşlediler, sınırımıza ulaşırlarsa bu felaket olur Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama: Kaşık kaşık tükettiğiniz ürünler bin kat daha zehirli Eski istihbaratçı Savvas Kalenderidis'ten skandal sözler: Türk gemilerinin nerede olduğunu biliyoruz İnci kefaline teknolojik sıkı koruma
Sağlık
10
Yeniakit Publisher
Dünyaca ünlü nörologlar açıkladı: A kan grubuna sahip iseniz: Yaşamı tehdit eden gizli felç riskinizi...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyaca ünlü nörologlar açıkladı: A kan grubuna sahip iseniz: Yaşamı tehdit eden gizli felç riskinizi...

Kan grubunuzla ilgili bu detay sizleri çok şaşırtacak... Nörologlar uyarıda bulundu... birçok komplikasyona yol açabilir.

#1
Foto - Dünyaca ünlü nörologlar açıkladı: A kan grubuna sahip iseniz: Yaşamı tehdit eden gizli felç riskinizi...

Kan grubunuzun yalnızca acil kan nakli durumlarında değil, uzun vadeli damar sağlığınız üzerinde de belirleyici bir rol oynadığını biliyor muydunuz? Kapsamlı genetik verilere dayanan yeni bir bilimsel araştırma, özellikle A kan grubuna sahip bireylerin 60 yaş öncesinde erken inme (felç) geçirme riskinin diğer gruplara kıyasla daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Bu çarpıcı bulgu, genetik yapımızın hücresel düzeyde pıhtılaşma faktörlerini nasıl etkileyebileceğini ve nörolojik sağlığımıza olan yansımalarını yeniden tartışmaya açıyor.

#2
Foto - Dünyaca ünlü nörologlar açıkladı: A kan grubuna sahip iseniz: Yaşamı tehdit eden gizli felç riskinizi...

Maryland Üniversitesi uzmanları tarafından gerçekleştirilen ve Neurology dergisinde yayımlanan bu çalışma, tıp dünyasında büyük yankı uyandırdı.

#3
Foto - Dünyaca ünlü nörologlar açıkladı: A kan grubuna sahip iseniz: Yaşamı tehdit eden gizli felç riskinizi...

Araştırma ekibi, 18 ile 59 yaşları arasındaki bireyleri kapsayan 48 farklı genetik çalışmanın verilerini bir araya getirdi. Analiz, yaklaşık 17.000 inme hastası ile 600.000'den fazla sağlıklı bireyin genetik haritalarının karşılaştırılmasına dayanıyordu.

#4
Foto - Dünyaca ünlü nörologlar açıkladı: A kan grubuna sahip iseniz: Yaşamı tehdit eden gizli felç riskinizi...

Araştırma ekibi, 18 ile 59 yaşları arasındaki bireyleri kapsayan 48 farklı genetik çalışmanın verilerini bir araya getirdi. Analiz, yaklaşık 17.000 inme hastası ile 600.000'den fazla sağlıklı bireyin genetik haritalarının karşılaştırılmasına dayanıyordu.

#5
Foto - Dünyaca ünlü nörologlar açıkladı: A kan grubuna sahip iseniz: Yaşamı tehdit eden gizli felç riskinizi...

A Kan Grubu: 60 yaş öncesi inme geçirme ihtimali, diğer kan gruplarına kıyasla daha yüksek.

#6
Foto - Dünyaca ünlü nörologlar açıkladı: A kan grubuna sahip iseniz: Yaşamı tehdit eden gizli felç riskinizi...

0 (Sıfır) Kan Grubu: Aynı yaş grubunda erken inme geçirme riski oranında daha düşük.

#7
Foto - Dünyaca ünlü nörologlar açıkladı: A kan grubuna sahip iseniz: Yaşamı tehdit eden gizli felç riskinizi...

B Kan Grubu: Yaş faktöründen bağımsız olarak, felç geçirme riski genel popülasyona göre yaklaşık daha yüksek.

#8
Foto - Dünyaca ünlü nörologlar açıkladı: A kan grubuna sahip iseniz: Yaşamı tehdit eden gizli felç riskinizi...

Genetiğimiz Kanın Pıhtılaşmasını Nasıl Etkiliyor?

#9
Foto - Dünyaca ünlü nörologlar açıkladı: A kan grubuna sahip iseniz: Yaşamı tehdit eden gizli felç riskinizi...

Bilim insanları, A kan grubunun inme riskini neden artırdığına dair kesin mekanizmayı henüz tam olarak çözebilmiş değil. Ancak Maryland Üniversitesi'nden Vasküler Nörolog Dr. Steven Kittner'ın da belirttiği üzere, bu durumun kanın pıhtılaşma dinamikleriyle yakından ilgili olduğu düşünülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Resmen duyurdular: 5 parti Kılıçdaroğlu ile değil Özgür Özel ile bayramlaşacak
Gündem

Resmen duyurdular: 5 parti Kılıçdaroğlu ile değil Özgür Özel ile bayramlaşacak

DEM Parti, Kurban Bayramı'nda Kılıçdaroğlu ve kurmayları ile bayramlaşmama kararı aldıklarını açıkladı. DEM Parti’nin resmen duyurduğu karar..
Kemal Kılıçdaroğlu neşteri vurdu! Özgür pirince giderken bulgurdan da oldu!
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu neşteri vurdu! Özgür pirince giderken bulgurdan da oldu!

Eski CHP’li Mehmet Sevigen, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve yandaşlarının Grup Başkanlığı hamlesini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ta..
Bülent Arınç yine sahnede! CHP’deki bozguna siper oldu, hakimlere talimat vermeye kalkıştı!
Gündem

Bülent Arınç yine sahnede! CHP’deki bozguna siper oldu, hakimlere talimat vermeye kalkıştı!

Kamudan ihraç edilen FETÖ militanları için “Cübbemi giyesim geliyor” diyen, firari terörist Akın İpek’in annesinin elini öpen, yolsuzluk idd..
Çocuğa şiddeti ifşa eden inanılmaz taktik! Okul personelleri fena enselendi
Dünya

Çocuğa şiddeti ifşa eden inanılmaz taktik! Okul personelleri fena enselendi

ABD'de konuşma engelli otistik oğlunun okulda şiddet gördüğünden şüphelenen acılı anne, evladının saçına gizli kamera yerleştirerek vicdansı..
Porto Riko Valisi duyurdu! ABD'nin saldıracağı yeni ülke için tarih verdi
Dünya

Porto Riko Valisi duyurdu! ABD'nin saldıracağı yeni ülke için tarih verdi

ABD Başkanı Donald Trump, olumsuz hava koşulları nedeniyle kabinesiyle birlikte yapmayı planladığı Camp David ziyaretini erteledi. Trump, ya..
CHP'de koltuk savaşı kızıştı! Kılıçdaroğlu tabanından Özgür ve Ekrem'e ağır bombardıman
Gündem

CHP'de koltuk savaşı kızıştı! Kılıçdaroğlu tabanından Özgür ve Ekrem'e ağır bombardıman

CHP'de "mutlak butlan" (hukuken geçersizlik) kararı sonrası Genel Başkanlık koltuğu iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu taraftarı bir kadın, Özgü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23