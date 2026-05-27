Dünyaca ünlü nörologlar açıkladı: A kan grubuna sahip iseniz: Yaşamı tehdit eden gizli felç riskinizi...

Kan grubunuzun yalnızca acil kan nakli durumlarında değil, uzun vadeli damar sağlığınız üzerinde de belirleyici bir rol oynadığını biliyor muydunuz? Kapsamlı genetik verilere dayanan yeni bir bilimsel araştırma, özellikle A kan grubuna sahip bireylerin 60 yaş öncesinde erken inme (felç) geçirme riskinin diğer gruplara kıyasla daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Bu çarpıcı bulgu, genetik yapımızın hücresel düzeyde pıhtılaşma faktörlerini nasıl etkileyebileceğini ve nörolojik sağlığımıza olan yansımalarını yeniden tartışmaya açıyor.