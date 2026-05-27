Trump'ın hastalığı ne? Doktoru açıkladı!

Şişmiş bilekler, morarmış eller ve boynundaki gizemli lekeler... ABD medyasını sarsan hastalık iddialarının ardından beklenen açıklama nihayet geldi. Trump'ın sağlığı gerçekten tehlikede mi?

Hakkında "sağlık sorunlarını makyajla gizliyor" söylentileri ayyuka çıkan Trump, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ndeki rutin kontrolünün ardından sessizliğini bozdu. Tüm dünyanın sonucunu merakla beklediği o kritik muayeneden çıkan ABD Başkanı, sosyal medyadan adeta düşman çatlattı: "Her şey mükemmel çıktı!"

Kafa Karıştıran Görüntülerin Sırrı Ne?

Peki iddiaların perde arkasında neler var? Kısa süre önce Trump'ın boynunda beliren döküntüler panik yaratmış, Beyaz Saray doktorları durumu "önleyici bir cilt kremi" diyerek geçiştirmişti. Dahası, moraran ellerine "çok tokalaşmaktan", şişen bacaklarına ise "basit bir damar rahatsızlığı" kılıfı uydurulmuştu.

Hastane personeline teşekkür edip Beyaz Saray'daki mesaisine jet hızıyla dönen Trump "turp gibiyim" mesajı verse de, üst üste yaşanan bu tuhaf belirtiler akıllardaki o büyük şüpheyi tam olarak silebilmiş değil. Gözler şimdi, Beyaz Saray'ın kapalı kapıları ardında nelerin gizlendiğinde!