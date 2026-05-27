27 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

27 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
27 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü ve Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (27 Mayıs 2026)

VAHYİN DİLİNDEN:





Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

1- Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik.
2- Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.
3- Asıl soyu kesik olan, senin düşmanın (sana buğzeden)dir.

(Kevser Suresi)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 
 

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

“Âdemoğlunun, Kurban bayramının birinci günü yaptığı işlerin Allah’a en sevimli olanı, (kurban) kanı akıtmaktır, (O gün Allah katında bundan daha sevimli bir amel yoktur.) Kıyâmet günü o kurban, boynuzları, tırnakları ve kıllarıyla gelir. Kurbanın kanı da, henüz yere düşmeden Allah’ın rızâsına nâil olur ve kabul edilir. O hâlde, kurbanlarınızı gönül hoşnutluğu ile kesin!”

Kaynak: İbn-i Mâce, Edâhî, 3; Tirmizî, Edâhî, 1/1493

 

GÜNÜN SÖZÜ: 


GÜNÜN FOTOĞRAFI:

