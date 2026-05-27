Bayram namazında camiler doldu taştı

Kurban Bayramı dolayısıyla farklı ülkelerde camiler ve açık alanlarda bir araya gelen Müslümanlar, bayram namazını eda ederek bayram coşkusunu yaşadı.

Elazığ'da vatandaşlar, bayram namazı için sabah saatlerinde camilere akın etti. İzzetpaşa Camii başta olmak üzere tüm camiler doldu. Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'nın Battambang eyaletinde Müslümanlar Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı.

Kurban Bayramı'nın ilk namazı Iğdır'da kılındı

Bayram sevincinin hissedildiği cami avlusunda renkli görüntüler oluştu.

Namazın ardından hutbe irad eden cami imamı, Kurban Bayramı'nın önemi ile İslamiyet'in kardeşlik ve yardımlaşma anlayışına ilişkin cemaate bilgi verdi.

Namazın ardından vatandaşlar bayramlaştı.​​​​​​​

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kurban kesimi ve dağıtımı için Battambang'a gelen görevliler de bayram namazını kılarak dua etti.

TDV kafilesi bayram namazı çıkışı çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Cuma Camisi'nde Kurban Bayramı namazı eda edildi.

Tiflis ve ülkenin farklı bölgelerinde yaşayan veya buraya turist olarak gelen Müslümanlar, Kurban Bayramı namazı dolayısıyla sabah erken saatlerinde çift mihraplı Tiflis Cuma Camisi'ne akın etti.

Başkentin tarihi eski Tiflis semtinde yer alan camiyi dolduran Müslümanlar, bayram namazını kıldı.

Kalabalık nedeniyle camiye giremeyen çok sayıda kişi, namazını caminin önündeki sokağa serdikleri seccadelerin üzerinde kıldı.