Başkan Erdoğan’dan bayram namazı sonrası önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bayramlar sevgi, saygı, birlik beraberlik dayanışma günleridir. Kurban Bayramı da bunlardan bir tanesidir. Kurban Bayramı bir teslimiyet bayramıdır. Bu teslimiyette baba evladın birbiriyle olan teslimiyetini görüyoruz. Bu teslimiyetle beraber kurbanı görüyoruz. Kurban bi yakınlaşmadır. Arafat'ta tüm Müslümanlar bir araya geldi. Orada bu yakınlaşmayı, teslimiyeti birlik beraberliği gördük. Şimdi haclar dönüşler başlıyor. Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin haccını kabul etsin. Rabbim oradaki birliği tüm Müslümanlara nasip etsin.

Gazze'de yaşananlar ayrı bir duruş, rabbim inşallah bir an önce Netanyahu dilen zalim de inanıyorum ki gereken dersi alacaktır. İnanıyorum ki bizlerde bu duruşu görelim beraber yaşayalım, milyonlarca Müslüman bizzat yaşasın diye bekliyoruz. Sizleri de saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

