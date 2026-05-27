Elinde nakit parası olanlar dikkat! İslam Memiş tarih verdi!

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcıların gündeminde. Elinde nakit para bulunduran vatandaşlar ise 'Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Gram altın ne kadar olacak?' sorularını araştırırken Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi.

Elinde nakit parası olanlar dikkat. İslam Memiş'ten altın için 2147 lira uyarısı geldi. Tarih vererek duyurdu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kendi Youtube kanalında yaptığı 'Satış değil alış' başlıklı yayınında yatırımcılara uyarılarda bulundu. Memiş, özellikle elinde nakit para bulunduranlar için kritik tavsiyelerde bulundu.

100 DOLARLIK DALGALANMA GELİYOR

İşte İslam Memiş'in dikkat çeken altın uyarıları:

Uluslararası piyasalarda ons altın pazartesi gecesi $4.480 seviyesine kadar gerilemişti. Daha sonra pazartesi günü de $4.580 seviyesine kadar yükseldi. Gün içinde $100'lık bir dalgalanma vardı.

ALTIN BASKILANIYOR

Tekrar bugüne baktığımız zaman $4.480 destek seviyesi tekrar çalışmış oldu. Bugün gün içinde 4453 dolar seviyesine kadar geriledi. Tekrar doların güçlenmesi, tahvil faizlerinin yükselmesi, FED'in faiz artırma ihtimalinin konuşulması gibi birçok etken altın tarafını tekrar baskı altında bıraktı.

Petrol tarafındaki yükselişler de burada altını baskılamada etkili olduğunu gözlemliyoruz.

Tabii bu baskılanma düşüş trendi her ne kadar devam ediyor olsa da Eline para geçen, nakit geçen, bu dolar olabilir, döviz, euro olabilir, işte TL olabilir. Yine altın tarafında alımlarımıza devam ediyoruz ve ilave yapmaya devam ediyoruz.

İSLAM MEMİŞ TARİH VERDİ: ALTIN İÇİN 2147 UYARISI

Yine altın tarafında yükseliş yönü beklentimizi koruduğumuz için sessizce artırmaya, miktarı artırmaya devam ediyoruz.

Yine 5.880, 6.000 dolar seviyesi radarımızda. Yıl sonu beklentimiz bu yönde.