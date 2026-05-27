  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Turuncu alarm verildi! Avrupa ülkesinde 7 kişi sıcaktan öldü “Nükleer Enerji sadece güç değil, ekonomik egemenliktir” Hürmüz'de haydutluk tırmanıyor! Katil ABD tam 108 ticari geminin yolunu kesti! Pezeşkiyan'dan Katar'a kaza masası çağrısı! "Onurlu bir anlaşmaya hazırız" diyerek topu Batı'ya attılar! Bülent Arınç yine sahnede! CHP’deki bozguna siper oldu, hakimlere talimat vermeye kalkıştı! AK Parti'den mahkumlara af bekleyenlere kötü haber! "Asla öyle bir düşüncemiz yok ama..." diyerek duyurdu Bu kadar olmaz! Lahmacunun fiyatı dudak uçuklattı İran'dan ABD ve İsrail'e gözdağı! "Tepkimiz bölgesel sınırların ötesine geçecek, çok daha ağır olacak!" Bakan Tekin'den CHP'ye şaibe çıkışı: Allah Türkiye'yi büyük bir felaketten korumuş Özgür'e yaranmak isterken rezil oldu! CHP'li Başkan, Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken Atatürk'e de hain dedi!
Tarih 27 Mayıs 1980: Gün Sazak'ın vefatı (Türk siyasetçi)
Tarih

27 Mayıs 1980: Gün Sazak'ın vefatı (Türk siyasetçi)

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
27 Mayıs 1980: Gün Sazak'ın vefatı (Türk siyasetçi)

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakarak gittiler. Bugün, Türk siyasetçi Gün Sazak'ı hayırla yâd ediyoruz.

Gün Sazak 26 Mart 1932 tarihinde Eskişehir’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Eskişehir’de tamamladı. Ankara Maarif Koleji’nden mezun oldu. Daha sonra Eskişehir’de geniş topraklara sahip, çiftçilik yapan ailesi onu Amerika’ya ziraat okumaya gönderdi. Gün Sazak, Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek burada bulunan Kaliforniya Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi aldı. Yüksek tahsilini tamamlayıp yurda dönen Sazak, toprak işlerine girip, modern teknoloji ile işlerini geliştirdi, kazancını arttırdı.Bir taraftan da inşaat müteahhitliğine başladı.



Sazak, 1971 yılında Milliyetçi Hareket Partisi’ne katıldı. MHP genel başkan yardımcısı iken 21 Temmuz 1977’de kurulan ikinci Milliyetçi Cephe hükûmetinde milletvekili olmadığı halde dışarıdan Gümrük ve Tekel Bakanı olarak görev aldı. Uzun yıllar kaçakçılıkla mücadele etti.



Süleyman Demirel’in Başbakan olduğu 27 Mayıs 1980 tarihinde eşi ile gittiği bir ziyaret dönüşünde arabadan eşyalarını indirdiği sırada Marksist-Leninist Dev-Sol tarafından çapraz ateşe alınarak öldürüldü. Öldürüldüğü tarihte MHP Genel Başkan Yardımcısı olan Sazak, Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine bağlı Sazak köyünde toprağa verildi.



Gün Sazak, Fenerbahçe eski başkanlarından (1993-1994) Güven Sazak ve Atletizm Federasyonu eski başkanlarından Yılmaz Sazak’ın (ölüm: 15 Temmuz 2000) kardeşidir. Oğlu Süleyman Servet Sazak da MHP den bir dönem (TBMM 21. dönem, 1999 seçimleri) Eskişehir Milletvekilliği yapmıştır.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23