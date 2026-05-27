27 Mayıs 1980: Gün Sazak'ın vefatı (Türk siyasetçi)

Gün Sazak 26 Mart 1932 tarihinde Eskişehir’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Eskişehir’de tamamladı. Ankara Maarif Koleji’nden mezun oldu. Daha sonra Eskişehir’de geniş topraklara sahip, çiftçilik yapan ailesi onu Amerika’ya ziraat okumaya gönderdi. Gün Sazak, Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek burada bulunan Kaliforniya Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi aldı. Yüksek tahsilini tamamlayıp yurda dönen Sazak, toprak işlerine girip, modern teknoloji ile işlerini geliştirdi, kazancını arttırdı.Bir taraftan da inşaat müteahhitliğine başladı.







Sazak, 1971 yılında Milliyetçi Hareket Partisi’ne katıldı. MHP genel başkan yardımcısı iken 21 Temmuz 1977’de kurulan ikinci Milliyetçi Cephe hükûmetinde milletvekili olmadığı halde dışarıdan Gümrük ve Tekel Bakanı olarak görev aldı. Uzun yıllar kaçakçılıkla mücadele etti.







Süleyman Demirel’in Başbakan olduğu 27 Mayıs 1980 tarihinde eşi ile gittiği bir ziyaret dönüşünde arabadan eşyalarını indirdiği sırada Marksist-Leninist Dev-Sol tarafından çapraz ateşe alınarak öldürüldü. Öldürüldüğü tarihte MHP Genel Başkan Yardımcısı olan Sazak, Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine bağlı Sazak köyünde toprağa verildi.







Gün Sazak, Fenerbahçe eski başkanlarından (1993-1994) Güven Sazak ve Atletizm Federasyonu eski başkanlarından Yılmaz Sazak’ın (ölüm: 15 Temmuz 2000) kardeşidir. Oğlu Süleyman Servet Sazak da MHP den bir dönem (TBMM 21. dönem, 1999 seçimleri) Eskişehir Milletvekilliği yapmıştır.