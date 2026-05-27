Devlet Bahçeli'den CHP'ye 9 Eylül çıkışı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşanan kaos ve kavgalarla ilgili Türkgün'e önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları;

"Sayın Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanıdır. Bundan sonraki süreçte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu normal olarak mahkeme kararının genel başkan olmasının gereklerini yerine getirecektir. Bu kapsamda ilk olarak Genel Merkez'e yerleşme, onarma ve toparlanmayı gerçekleştirecek, dağınıklığı giderecektir. Aynı zamanda parti faaliyetleri devam edecektir. Bu şekilde bir siyasi partinin çöküşü değil yeniden inşası demokrasiye kazandırılması mümkün hale gelecektir."

CHP'YE KURULTAY İÇİN 9 EYLÜL ÖNERİSİ

Kılıçdaroğlu'nun "CHP ahlaki değerlerini korumak zorundadır." açıklamasını hatırlatan Bahçeli, "Bu tespit aynı zamanda CHP'nin kuruluş ilkelerinden de uzaklaştığının ikrarıdır. Öyleyse öncelikle Partinin mali, hukuki ve idari yönden kontrol edilmesi, CHP'yi kuruluş kodlarından ayıran sebeplerin belirlenmesi gerekecektir." dedi.

Bahçeli ayrıca, mevcut üyelerin yenilenmesini, yenilenmiş üye yapısıyla kongreye gidilmesini önerdi. Kongre tarihi olarak da CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'ü önerdi.

Kongre çağrısının muhatabının Kılıçdaroğlu olduğunu belirten Bahçeli, sonuca "saygı duyulması" gerektiğini vurguladı:

"İlçe ve il kongreleri yapıldıktan sonra uygun görülecek bir tarihte büyük kongreye gidilecektir. Bize göre bu tarih partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecektir. Bunları yerine getirecek olan Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Bu şekilde büyük kongreye kadar temizlenmiş ve arınmış bir CHP tesis edilmiş, Sayın Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi'ne büyük hizmet yaparak tarihi bir sorumluluğu yerine getirmiş olacaktır. Ayrıca kongrede kim kazanırsa ona saygı duyacağını ifade ederek de fedakarlığını gösterebilecektir."

SOKAK EYLEMLERİNE TEPKİ

Özgür Özel ekibine uyarıda bulunan Bahçeli, sokak eylemlerinin sonlandırılmasını istedi:

"Türkiye'de köklü bir parti kurumsallığına sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan krizinin parti içi çatışmaya ve sokak eylemlerine dönüşmesinin sadece CHP'de değil; Türk demokrasisi ve siyasi kültüründe de yaralı bir hafıza oluşturmasından endişe etmekteyiz."

YENİ PARTİ İDDİALARI: CHP BÖLÜNMEMELİDİR

Yeni parti ihtimali seçenekler arasında yer alırken, Bahçeli CHP'nin bölünmemesi gerektiğini vurguladı:

"Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil; kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP'dir. Geçici makam mücadeleleri uğruna partinin kurumsal kimliğinin yıpratılması, tabanın kutuplaştırılması ve teşkilat yapısının tahrip edilmesi tarih önünde ağır bir sorumluluk doğuracak."