Resmen duyurdular: 5 parti Kılıçdaroğlu ile değil Özgür Özel ile bayramlaşacak

CHP Genel Merkez'inin polis zoruyla Özgür Özel ve ekibinin işgalinden kurtarılmasının ardından soluğu Özgür Özel’in yanında alan DEM Parti, bugün yaptığı açıklamada Kurban Bayramı'nda Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları ile bayramlaşmayacaklarını duyurdu. Böylece Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmayacak parti sayısı da 5’e yükselmiş oldu.

İYİ Parti, DEM Parti, Zafer Partisi, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Emek Partisi (EMEP) Kılıçdaroğlu'nun yönetimindeki CHP ile bayramlaşmayacak. Beş partinin de Özel tarafından belirlenecek bayram heyeti ile bayramlaşmak için bir araya gelmesi bekleniyor.