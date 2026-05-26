Resmen duyurdular: 5 parti Kılıçdaroğlu ile değil Özgür Özel ile bayramlaşacak
DEM Parti, Kurban Bayramı'nda Kılıçdaroğlu ve kurmayları ile bayramlaşmama kararı aldıklarını açıkladı. DEM Parti’nin resmen duyurduğu karar ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun belirlediği heyet yerine Özgür Özel ile bayramlaşacak olan parti sayısı 5’e çıktı.
CHP Genel Merkez'inin polis zoruyla Özgür Özel ve ekibinin işgalinden kurtarılmasının ardından soluğu Özgür Özel’in yanında alan DEM Parti, bugün yaptığı açıklamada Kurban Bayramı'nda Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları ile bayramlaşmayacaklarını duyurdu. Böylece Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmayacak parti sayısı da 5’e yükselmiş oldu.
İYİ Parti, DEM Parti, Zafer Partisi, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Emek Partisi (EMEP) Kılıçdaroğlu'nun yönetimindeki CHP ile bayramlaşmayacak. Beş partinin de Özel tarafından belirlenecek bayram heyeti ile bayramlaşmak için bir araya gelmesi bekleniyor.
