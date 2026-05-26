Dünya
Çocuğa şiddeti ifşa eden inanılmaz taktik! Okul personelleri fena enselendi

Haber Merkezi

ABD'de konuşma engelli otistik oğlunun okulda şiddet gördüğünden şüphelenen acılı anne, evladının saçına gizli kamera yerleştirerek vicdansız okul personellerinin maskesini aşağı indirdi.

ABD’de yaşayan bir anne, konuşamayan otistik oğlunun okulda kötü muamele gördüğünden şüphelendi. Çocuğunun saçına gizlediği kamera ise okulda yaşanan skandalı ortaya çıkardı.

CBS News'un haberine göre anne Lee, okul yönetiminden oğlunun davranışlarına ilişkin şikayetler gelmesi üzerine durumdan şüphelendi ve 10 yaşındaki oğlunun saçına gizli kamera yerleştirdi.

GİZLİ KAMERA GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Kayıtları izleyen anne, oğlunun okul personeli tarafından sıkıştırıldığını ve kötü muameleye maruz bırakıldığını gördü.

Görüntülerde çocuğun bir okul görevlisi tarafından sert şekilde azarlandığı duyulurken, kısa süre sonra el çırpma sesleri kayda geçti.

Anne, oğlunun stres anlarında kendisini sakinleştirmek için ellerini çırptığını belirterek, seslerin bir süre sonra aniden kesilmesinin çocuğunun fiziksel şiddete maruz kalmış olabileceğine işaret ettiğini savundu.

Anne Lee, söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşırken, olayla ilgili yasal süreç başlatmaya hazırlandığını açıkladı.

Okul yönetimi ise iddiaları "son derece ciddiye aldıklarını" belirterek, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Okul saldırganın annesi bakın ne yaptı
