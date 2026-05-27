Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama: Kaşık kaşık tükettiğiniz ürünler bin kat daha zehirli

Bir kalp doktoru olmasına rağmen karaciğerin önemini her fırsatta vurgulayan Karatay, karaciğeri vücudun en meşakkatli ve stratejik fabrikası olarak tanımlıyor. Hücrelerimizin ihtiyaç duyduğu her şey; yani savunma sistemimizin askerleri olan antikorlar, sağlıklı kolesterol ve hayati enzimler burada imal ediliyor. Karatay'ın tabiriyle, eğer bu ana fabrikada bir arıza varsa, dışarıdan hangi vitamini veya takviyeyi alırsanız alın, hiçbir işe yaramıyor. Çünkü sistemin temeli burada atılıyor.