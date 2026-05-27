BBP lideri Destici'den Kurban Bayramı mesajı

BBP Genel Başkanı Destici, Kurban Bayramı'na ilişkin bir mesaj yayımladı. Uzun yıllardır bayramların 'bayram' tadında kutlanılamadığına dikkati çeken Destici, "Dünya üzerindeki Türklerin ailemiz, Müslümanların kardeşlerimiz olduğu şuurunun yanında, tüm insanlığa ve çevreye karşı sorumluluklar taşıyoruz. Gazze'de on binlerce anne ve çocuğun katledildiği; İran'da kız çocuklarının bulunduğu okul binasının bombalandığı; ABD'de, merkezinde çocuk istismarı olan bir yapının, neredeyse kademe kademe dünya siyasetini belirlediğinin ortaya çıktığı bir atmosferde; vicdan sahiplerinin mutlu olabilmeleri çok kolay değil. Bölgemizde savaşlar devam ediyor. Maalesef, her savaşta olduğu gibi, en büyük acıları, savaşların çıkmasında hiçbir payı olmayan masum siviller ödüyorlar. Doğu Türkistan ve Kırım başta olmak üzere, dünyanın çok sayıda noktasında, Türk ve Müslüman varlığı yok edilmeye çalışılıyor. Bu korkunç zulüm, zalimlerin çıkar hesapları arasında görmezden geliniyor. Gördüğümüz tablo karşısında, şanlı Peygamberimizin, zaman ve mekan ötesi, 'Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır' ve 'Hak yolda akıtılan bir damla mürekkep, şehit kanından daha mübarektir' Hadis-i Şeriflerinin görkemiyle sarsılıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bayram dolayısıyla öncelikle tüm dünyada adaletin, barışın, huzurun ve sükunun hakim olmasını dilediğini kaydeden Destici, şöyle devam etti:

"Kurban Bayramı'nın manevi iklimini yaşarken, çevremizde, ülkemizde, dünyada yaşananlara karşı taşıdığımız sorumlulukları hiç unutmamalıyız. Mensup olduğumuz topluma ve ihtiyaç sahiplerine dair sıkıntıları paylaşmamızla ilgili yükümlülüklerimizi en fazla, bayramlarda hatırlamalıyız. İmkânı olanların, ihtiyaç sahiplerine el uzatmasının, ibadetlerimiz kadar, kurbanlarımız kadar, mensup olduğumuz dinin gereği. Kötülüğü, zulmü, adaletsizliği ve acımasızlığı ancak sevgiyle, dayanışmayla; birbirimize ve değerlerimize sarılarak yenebiliriz ve yeneceğiz. Bu düşüncelerle, bugün mukaddes topraklarda hac ibadetlerini yerine getiren hacı adaylarımızın; şehit ailelerimizin; yurt içi ve yurt dışında, milletimizin güvenliği için terörle mücadele eden güvenlik güçlerimizin; askerlerimizin, polislerimizin, istihbarat kuruluşlarımızın mensuplarının, güvenlik korucularımızın; aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını tebrik ediyor, bayramın tüm dünya mazlumlarının felaha ermesine, sağlık, huzur, birlik ve mutluluk içinde bir araya geldiğimiz aydınlık günlere vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."