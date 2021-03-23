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Gündem 'Kumpasçı Canan' sosyal medyada böyle gündem oldu
Gündem

'Kumpasçı Canan' sosyal medyada böyle gündem oldu

CHP’nin terör sempatizanı İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun geçmişi sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 14:44:00 -

‘Kumpasçı Canan’ başlığıyla sosyal medya twitter üzerinden paylaşılan ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na ait bugüne kadar paylatığı yorumların hazırlandığı video viral oldu.

‘Buyrun arşivlik video’ adıyla atılan videoda, Canan Kaftancıoğlu’nun hükümet düşmanlığı, teröristlere duyduğu sempati göstergesi paylaşımlar binlerce yorum aldı.

“Hayatım boyunca ne teröre ne terör örgütlerine asla prim vermedim, vermem” diyen Kaftancıoğlu, terörist Sakine Cansız tweetleri nedeniyle 1 yıl 8 ay hapis cezası almıştı.

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Yorumlar

türk

bu ... alın içeri, sever bu uğruna dağda sanat gibi ......
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CHP_FETÖ_HDP cs nin KLASIK YONTEMI:ISRARLI YALAN/ALGI-PROPAGANDA LE GERCEGI GIZLEMEK/ NAZI GÖBBELS YÖNTEMLERI....

.......
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