Kumluca’da yaşanan hortum beyaz perdeye taşındı

Kumluca’da bu yıl yaşanan hortum felaketini anlatan ’Afetsiz Yer’ isimlitek perdelik tiyatro oyunu sergilendi.

“Afetsiz ver” adlı tiyatro oyunu Kumluca Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezinde sergilendi.

Tiyatro oyununu, Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, İYİ Parti Kumluca İlçe Başkanı Bekir Bircan, Belediye Meclis Üyeleri ve yaklaşık 1000 kişi izledi. “Afetsiz ver” adlı tiyatro oyununun oyuncuları, tamamen ilçede yaşayan öğrencilerin oynadığı ve 24 Ocak 2019 tarihinde ilçede yaşanan hortum felaketini anlatan bir oyun oldu.

Tiyatro oyunu ilçe halkının şivesi ve ilçedeki yaşam biçimini anlatan konuları içerdiği için çok beğenildi.

İstanbul’da Özel Mavi Kumpanya tiyatro grubunda oyunculuk yaptığını anlatan tiyatronun yazarı ve yönetmeni Ömer Aydil; “Geçen yıl ilçemizde yaşanan ve ilçe halkının içinde bulunduğu zor durumdan etkilendim. Bu konuyu ilçe halkının yaşam biçimini de ekleyerek zenginleştirdim. Ortaya çok güzel bir senaryo çıktı. Öğrenci arkadaşlarımız senaryoyu canlandırmakta zorlanmadılar. Çünkü şive kendi şivemiz, yaşam biçimi bizim ve yaşanan hortum felaketini de hepimiz yaşadık. Ayrıca 4 tane de çocuğumuz vardı. Onlar bile karakterlerini oynamakta zorlanmadı. 17 yetişkin, 4 çocuk ve 2 ayrı da dansçı arkadaşımla bu oyunu tamamladık. Oyunumuzun çok beğenildiğini tiyatro esnasındaki kahkaha ve alkışlardan anladım. Başta Kumluca Belediye Başkanımız Mustafa Köleoğlu olmak üzere, katkıda bulunan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.