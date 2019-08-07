0553 313 94 23

Kümes hayvanlarının eti, meme kanseri riskini düşürebilir

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:13
Kümes hayvanlarının eti, meme kanseri riskini düşürebilir

ANKARA (AA) - Kümes hayvanlarının etini tüketmenin meme kanseri riskini azaltabileceği bildirildi.

ABD'de Ulusal Çevre Sağlığı Bilimleri Enstitüsünden bilim adamlarının yaptığı araştırma, kırmızı etin, invaziv (yayılma potansiyeli olan) meme kanseri riskini artırdığını öte yandan tavuk, hindi ve ördek etinin bu riski azalttığını ortaya koydu.

Araştırma çerçevesinde 42 bin 12 kadının yaklaşık 7 yıl boyunca et pişirme yöntemleri ile hangi eti ne kadar tükettikleri incelendi ve süreç içinde bin 536 kadına meme kanseri teşhisi koyuldu.

Kırmızı et tüketimi en üst seviyedeki kadınların, en alttakilerle karşılaştırıldığında meme kanserine yakalanma olasılığının yüzde 23 arttığı gözlemlendi.

- Meme kanseri riskinin yüzde 15 düştüğü belirlendi

Öte yandan kümes hayvanları etini en çok tüketen kadınlarda, en az tüketenlerle kıyaslandığında meme kanseri riskinin yüzde 15 düştüğü tespit edildi.

Fiziksel aktivite, obezite ve alkol tüketiminin sonuçları değiştirmediğine dikkati çekilirken, etin pişirilme yöntemiyle meme kanseri arasında herhangi bağlantı gözlenmedi.

Çalışma ekibinin lideri Dr. Dale P. Sandler, kümes hayvanları etini tüketmenin meme kanseri riskini azaltmasının altında yatan mekanizmanın henüz bilinmediğini kaydetti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:13
  1. Dale P. Sandler
  2. kırmızı et
  3. kümes hayvanlarının eti
  4. Meme Kanseri
  5. Ulusal Çevre Sağlığı Bilimleri Enstitüsü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mezitli Belediyesi, yardımseverle ihtiyaç sahibi arasında köprü oluyor
    1. Mezitli Belediyesi, yardımseverle..
    2. Aymutlu: "Yeni şubemizi havalimanında..
    3. Veysel Eroğlu'nun Irak temasları
    4. Yunusemre Belediyespor Başkanı Alkan..
    5. BB Erzurumspor 15 futbolcu ile..
    6. Polis baskınında bazada uyuşturucu ele..
    7. İstanbullular, yelken yarışlarıyla..
    8. Başkan Yavaş’tan memurlara bayram..
    9. DEAŞ üyesi tutuklandı
    10. Gri listedeki terörist etkisiz hale..
    11. Victor Ruiz sağlık kontrolünden geçti
    12. Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs..
    13. Zehir tacirlerine bir haftada 3..
    14. Konya Şeker’den üreticiye bayram avansı
    15. İYİ Parti'de deprem! Vekil makam..
    16. Yunusemre’deki kablo hırsızlığı..
    17. Tokat’ta, 250 çiftçiye 20’şer adet kaz..
    18. TSO ve BAKKA Elpek Bezi projesi için..
    19. İcralık olan yaşlı kadın oğlu..
    20. Vizyonsuz Kırıkkanat uçan arabanın..
    21. Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
    22. TSO genel sekreterleri deneyim..
    23. 112 ekibi, yaralı sürücüye evin..
    24. Çanakkale’de 17 Afgan mülteci yakalandı
    25. Küçükçekmece kurban pazarının tek..
    26. Kaçakçılık ekipleri 870 kilo sahte..
    27. Vali Ekinci;"Hem hizmet hem istihdam..
    28. Ardahan'da yoğun sis
    29. İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik..
    30. Bilecik POMEM 23. dönem mezunlarını..
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"