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Spor

Küme düşme kaldırıldı mı?

Küme düşme kaldırıldı mı? sorusu son dakika gündeme gelen sorulardan biri oldu. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, bu sene küme düşmenin kaldırılması için ortak bir görüşte olduklarını ve TFF'ye müracaat edeceklerini söyledi. Peki, küme uygulaması kaldırılıyor mu? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-28 17:51:00 -
Küme düşme kaldırıldı mı?

Süper Lig kulüplerinden 'bu yıl küme düşme kaldırılsın' talebi geldi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, bu sene küme düşmenin kaldırılması için ortak bir görüşte olduklarını ve TFF'ye müracaat edeceklerini söyledi.

Sepil, yeni yabancı oyuncu kuralının 1 yıl ertelenmesini TFF'ye önereceklerini açıkladı.

Yayıncı kuruluşla ilgili de konuşan Sepil "TFF ile Digiturk arasında yapılacak toplantıların tamamında, bugün yeni kurulan bir İcra Kurulu'nun da kesinlikle yer almasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

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