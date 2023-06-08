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Spor Küme düşme ile ilgili olay karar! Resmen istediler...
Spor

Küme düşme ile ilgili olay karar! Resmen istediler...

Yeniakit Publisher
2023-06-08 17:07:00 -
Küme düşme ile ilgili olay karar! Resmen istediler...

Süper Lig'de küme düşen Ümraniyespor ve Giresunspor, küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye itiraz etmeye hazırlanıyor.

Süper Lig'de küme düşen Ümraniyespor ve Giresunspor, küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye itiraz etmeye hazırlanıyor.

Ümraniyespor'un ardından ligden düşen ikinci takım Giresunspor oldu. Ajansspor'a göre; İki kulüp birleşerek TFF'ye gitmeye karar verdi.

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Giresunspor ve Ümraniyespor, yaşanan deprem felaketinden ligin de etkilendiğini sunarak, TFF'den bu yıl için küme düşmenin kaldırılması talep edecek.

GELECEK SEZON 20 TAKIMLA OYNANACAK

Gaziantep FK ve Hatayspor'un önümüzdeki sezona katılmasıyla birlikte Süper Lig 20 takımla oynanacak.
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