Kumbur: "Kirletilen çevre, yok edilen insanlık demektir"

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre MühendisliğiBölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Kumbur, insanların hayat kalitesininarttırılmasının ancak temiz bir çevre ve doğal kaynakların dengeli ve ihtiyatlı kullanımıile mümkün olabileceğini söyledi.

Kumbur, ’5 Haziran Dünya Çevre Günü’ dolayısıyla yaptığı açıklamada, hızlı nüfusartışı ve artan sanayileşme faaliyetleri ile birlikte oluşan çevre kirliliği sonucunda,küresel iklim değişikliği, doğal bitki örtüsü ve tarım arazilerinin tahribi, su kaynaklarınınve biyolojik çeşitliliğinin azalması gibi yer yüzünde yaşayan canlıların tümünü etkileyensorunlar ile karşılaşıldığına dikkat çekti. Kumbur, tüm bu çevre sorunlarının giderilmesive doğal kaynakların sürekliliğinin sağlanmasının, doğru ve sürdürülebilir çevreyönetimi ile mümkün olabileceğini belirtti.

"2.6 milyar insan sağlıksız çevre koşulları altında yaşamaktadır"

Dünyanın gelişmekte olan bölgelerinde önemli bir nüfusun, temiz havadan, sudan vedoğal kaynaklarından yoksun olarak yaşadığını söyleyen Kumbur, "Bu ülkelerin büyükkısmı yüksek nüfus artışına sahiptir ve büyük bölümü Afrika Kıtası ile Ortadoğubölgesinde yer almaktadır. Bu durum bölgesel krizlerin çıkmasına ve ülkeler arasında büyük sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. Şehirleşme ve sanayileşmeye bağlıolarak çevre kirliliğinin artması nedeniyle güvenilir ve kullanılabilir temiz su teminigünümüzün önemli çevre sorunlarından biridir. Dünyada yaklaşık 2.6 milyar insan sağlıksız çevre koşulları altında yaşamaktadır ve bununyaklaşık 1.4 milyarı temiz sukaynaklarından yoksundur. Son yüzyıl içinde dünya nüfusu üç kat büyürken su kaynaklarına olan talep yaklaşık 7 kat artmıştır" dedi.

"Gelişmiş ülkelerin bir kısmı alınan ortak kurallara uymamaktadır"

İnsanların hayat kalitesinin arttırılmasının ancak temiz bir çevre ve doğal kaynakların dengeli ve ihtiyatlı kullanımı ile mümkün olabileceğini vurgulayan Kumbur, "Soluduğumuz havanın kalitesinin iyileştirilmesi, içme ve kullanma suyunda temizlik güvencesi, atıkların yeniden değerlendirilerek ekonomiye katkıda bulunulması, kamuya açık ortamlarda gürültü ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi sağlanarak, gelecek nesillerin daha sağlıklı bir ortamda yaşaması güvence altına alınması, bütün ülkeler tarafından arzu edilmesine rağmen henüz istenilen seviyeye ulaştırılamamıştır.Çevre ve çevre sorunlarının önemi ve çözümü yoğun bir şekilde tartışıldığı günümüzde, sanayisi gelişmiş olan ülkelerin bir kısmı alınan ortak kurallara uymamaktadır. Bunun bir örneği küresel Isınma ile ilgili Paris Anlaşması’nın yürürlüğe konulması sürecinde ABD, en fazla sera gazı emisyonu salınımı yapan dünya ülkelerinden ilk üçte olmasına rağmen, bu anlaşmadan çekilmiş olmasıdır" diye konuştu.

"Kirletilen çevre, yok edilen insanlık demektir"

Küresel ısınma ve benzeri nedenlerle Mersin’i de kapsayan Doğu Akdeniz Havzasında son yıllardaki yüzde 40’lara varan kuraklıklar nedeniyle, su kaynaklarının çok daha planlı kullanılması gerektiğine işaret eden Kumbur, "Suyun alternatifi olmadığı unutulmamalıdır. Kaynak tasarrufuna, geri dönüşüm projelerine önem vermeliyiz. İsraf etmemenin kazanmak olduğu unutulmamalıdır. İsraf edilirse sonunda hasret kalınabilir. Kirletilen çevre, yok edilen insanlık demektir. Sağlıklı bir çevrede yaşıyor olmak ayrıcalık değil, bir haktır" ifadelerini kullandı.

Mersin’deki çalışmalar

Yeni yürürlüğe giren yasa ile hizmet alanı genişletilen Mersin BüyükşehirBelediyesinin, yeni hizmet alanlarını kapsayacak şekilde gelecek yıllar için kısa, ortave uzun vadeli çevre sorunları ve altyapı yatırım ihtiyaçlarının kalıcı bir şekilde tespitedilmesi ve her türlü çevre sorunlarının çözümüne yönelik havza bazlı kalıcı, ekonomik,geri kazanım, sürdürülebilir projeleri hayata geçirmesi gerektiğini söyleyen Kumbur, bubağlamda Mersin’de önemli çevre projelerinin yapımına başlandığını, bütün buprojelerin Akıllı Kent Yönetim Sistemleri kapsamında üniversite ve ilgili kuruluşlar ileişbirliği yapılarak hazırlanması gerektiğini belirtti.