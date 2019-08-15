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Kumaş boyama atölyesindeki yangın korkuttu

Kahramanmaraş’ta kumaş boyama atölyesinde çıkan yangın, korkulu anlar yaşattı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 17:49
Kumaş boyama atölyesindeki yangın korkuttu

Kahramanmaraş’ta kumaş boyama atölyesinde çıkan yangın, korkulu anlar yaşattı. Yangına müdahaleye gelen itfaiye araçları ise hatalı parklar nedeniyle sokağa giremedi.


Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde bir binadaki kumaş boyama atölyesinin balkon bölümünde bulunan atıl vaziyetteki kumaşlar, iddiaya göre sigara izmaritinden dolayı yanmaya başladı. Dumanı gören komşular durumu itfaiye ekiplerine bildirdikten sonra apartmandan dışarı çıktı. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri ise karşılıklı parklar nedeniyle daralan sokağa araçlarıyla giremedi. İtfaiye ekipleri binaya yaya olarak girerek atölyedeki yangını söndürdü.


Yangında atölyenin üst katında oturduklarını söyleyen Dilek Tekinşen isimli bir kadın dumanı görür görmez diğer komşularıyla birlikte kendilerini dışarı attıklarını söyledi. Tekinşen, “Bir koku geldi ve araştırdım aşağıya baktım kumaşların tutuştuğunu gördüm. Biz dumandan nefes alamaz olduk ve kendimizi komşumuzla birlikte aşağı attık” dedi.


Çok korktuğunu söyleyen İdil Aslan isimli bir çocuk ise "Dumanın kalorifer veya televizyondan geliyor zannettik. Sonra dumanlar bizim eve kadar çıktı ve kıyafetlerimizi alıp aşağı indik. İtfaiyeyi aradık ve çok korktuk” ifadelerini kullandı.


Atölye yetkilisi Serkan Toka ise “Yukarıdan sigara izmariti atmışlar ve yavaş yavaş yanarak yangına neden olmuş. Sağ olsun itfaiye ekipleri ile yanan kumaşları söndürdük” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 17:49
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