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Gündem

Kumar oynarken yakalanan 19 kişiye 67 bin TL ceza

Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir villada kumar oynadığı tespit edilen 3'ü kadın 19 kişiye toplam 67 bin 298 lira ceza verdi.

2020-04-19 04:02:00 -
Kumar oynarken yakalanan 19 kişiye 67 bin TL ceza

Manisa'da, Barış Mahallesi'ndeki lüks bir villada kumar oynandığı ihbarını değerlendiren Salihli ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

19 kişi kumar oynarken yakalandı

Operasyonda villada kumar oynayan 3'ü kadın 19 kişi yakalandı, poker masası ve oyun kartlarına el konuldu, villa ise mühürlendi.

Manisa'da villada kumar oynayan 19 kişiye 67 bin TL ceza

67 bin lira ceza kesildi

Zanlılara kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle toplam 67 bin 298 lira ceza verildi.

6 kişi daha önce yakalandı

İşlem yapılan şüphelilerden 6'sının ilçede 15 Nisan'da farklı bir villaya düzenlenen kumar operasyonunda para cezası alan kişiler olduğu öğrenildi.

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