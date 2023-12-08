Kumar ölüm getirdi! Borsada 2.5 milyon lira kaybetti intihar etti

Olay, Yavuz Sultan Mahallesi 60 Evler Sahil mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediye işçileri, cismin denizde sürüklendiğini fark etti. Belediye işçilerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Cesedi morga götürüldü

Suya giren deniz polisleri ihbar edilen cismin erkek cesedi olduğunu gördü. Sudan çıkartılan kişi kıyıya getirildi. Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde kişinin öldüğü tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Borsada 2.5 milyon TL kaybettiği iddia edildi

Yapılan araştırmalar neticesinde cesedin kime ait olduğu belirlendi. Cesedin Körfez Petkim Ortaokulu Müdürü Adem Akgül'e ait olduğu tespit edildi. Akgül'ün borsada 2.5 milyon TL kaybettiği iddia edildi.



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