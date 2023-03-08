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Siyaset ‘Kumar’ masasına sinyali çaktı! Aday olamayan Ersan Şen’den yeni istek
Siyaset

‘Kumar’ masasına sinyali çaktı! Aday olamayan Ersan Şen’den yeni istek

Meral Akşener'in Altılı Masa'ya dönünceye kadarki süreçte cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkışı ile çok konuşulan Ersan Şen bu kez yeni hedefini açıkladı. Ersan Şen Adalet Bakanı olmak istiyor...

Yeniakit Publisher
2023-03-08 13:56:00 -
‘Kumar’ masasına sinyali çaktı! Aday olamayan Ersan Şen’den yeni istek

Meral Akşener'in Altılı Masa'ya dönmesi ve Kılıçdaroğılu'nun adaylığını açıklaması ile son bulan kısa süreli kriz sırasında cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkışında bulunan Ersan Şen katıldığı televizyon programında Adalet Bakanı olmak istediğini söyledi.

Ersan Şen, Millet İttifakı'nın adaylık krizi sırasında Akşener'in reklam arasında açtığı telefon ve İYİ Parti'den aday olacağı iddialarıyla gündem olmuştu. Akşener ise daha sonra yaptığı açıklamada Ersan Şen'i istişare etmek üzere çağırdığını açıklamıştı.

ERSAN ŞEN: KEŞKE DEVAM EDEBİLSEYDİM

Ersan Şen, Show Haber'e yaptığı açıklamalarda cumhurbaşkanı adayı olma isteğine değindi ve "Keşke devam edebilseydim. Devam edebilsek olabilir de olmayabilir de. Kompleksim yok, kendimi aşağıda görmüyorum" ifadelerini kullandı.

"ADALET BAKANI OLARAK HİZMET VERMEK İSTERİM"

Programın devamında hukukçu Ersan Şen, "Bana milletten, memleketten, devletten, seçilenden böyle bir talep gelirse seve seve Adalet Bakanı olarak hizmet isterim" diye konuştu.

Odatv.com
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