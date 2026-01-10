Kumar bataklığı bir can daha aldı! Bu haram tezgahı ne zaman durdurulacak

Henüz 34 yaşında, vatan savunmasında görevli Kahramanmaraşlı Uzman Çavuş Enes Kuş, yasadışı bahis batağında kaybettiği onuru ve biriken 1 milyon TL'lik borcu yüzünden intihar videosu yayınlayarak yaşamına son verdi.

"Ailemin tüm mal varlığını kaybettim, ahiretimi yakacağımı biliyorum" feryatlarıyla son nefesini veren gencimizin dramı, Türkiye’deki kumar tehlikesinin ulaştığı korkunç boyutu gözler önüne serdi.

Sadece yasadışı siteler değil, "Milli Piyango" adı altında devletin denetimindeki mecralarda bile alenen kumar oynatılması, gencecik dimağları bu bataklığın içine çekiyor.

Milletin kanını emen bu haram tezgahlarına, aileleri yıkan bu kumar sitelerine karşı devlet daha ne kadar sessiz kalacak?

Ey inananlar! alkol, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçınınız ki kurtuluşa eresiniz.

Maide, 90

Yuvalar yıkılmadan, Enesler ölmeden bu rezalete dur diyecek bir irade bekleniyor...