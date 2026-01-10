  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İmamoğlu ve saz arkadaşlarının hayalleri suya düştü! Mahkeme incelemesini tamamladı Trump’tan kartellere kara operasyonu mesajı: Meksika ile askeri gerilim tırmanıyor MÜSİAD toplantısında konuştu Şimşek’ten enflasyon tahminini açıkladı Hakan Fidan ve Yaşar Güler’den SDG'ye son çağrı: 10 Mart mutabakatına uy Hani bizde gösteri özgürlüğü yoktu onlarda vardı! Fransa’da çiftçiler neye uğradığını şaşırdı Rusya'da 'Türkiye' çılgınlığı! Pandemiden sonra ilk kez böylesi oldu Hiç merak ettiniz mi? İsrail'de neden tek bir DEAŞ'lı yok? İşte cevabı CHP’de büyük çözülme: Ak Parti kapıyı açsa yarısı kaçacak! CHP’li Rıza Akpolat’a rüşvetten ikinci tutuklama talebi! Aşevi yalanıyla milyonluk vurgun ABB'nin 154 milyonluk konser vurgununda yeni gelişme: 5 tahliye kararına savcılıktan jet itiraz
Gündem Kumar bataklığı bir can daha aldı! Bu haram tezgahı ne zaman durdurulacak
Gündem

Kumar bataklığı bir can daha aldı! Bu haram tezgahı ne zaman durdurulacak

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İslam dininin kesin bir dille yasakladığı, Maide Suresi 90. ayette "Şeytan işi birer pislik" olarak tarif edilen kumar belası, gencecik bir vatan evladını daha hayattan kopardı.

Henüz 34 yaşında, vatan savunmasında görevli Kahramanmaraşlı Uzman Çavuş Enes Kuş, yasadışı bahis batağında kaybettiği onuru ve biriken 1 milyon TL'lik borcu yüzünden intihar videosu yayınlayarak yaşamına son verdi.

 

"Ailemin tüm mal varlığını kaybettim, ahiretimi yakacağımı biliyorum" feryatlarıyla son nefesini veren gencimizin dramı, Türkiye’deki kumar tehlikesinin ulaştığı korkunç boyutu gözler önüne serdi.

 

Sadece yasadışı siteler değil, "Milli Piyango" adı altında devletin denetimindeki mecralarda bile alenen kumar oynatılması, gencecik dimağları bu bataklığın içine çekiyor.

 

Milletin kanını emen bu haram tezgahlarına, aileleri yıkan bu kumar sitelerine karşı devlet daha ne kadar sessiz kalacak?

 

Ey inananlar! alkol, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçınınız ki kurtuluşa eresiniz.

Maide, 90

 

Yuvalar yıkılmadan, Enesler ölmeden bu rezalete dur diyecek bir irade bekleniyor...

Türkiye’nin gündemindeki uyuşturucu, kumar, bahis ve fuhuş operasyonları Cuma hutbesinde: Hepsi senin elinde!
Türkiye’nin gündemindeki uyuşturucu, kumar, bahis ve fuhuş operasyonları Cuma hutbesinde: Hepsi senin elinde!

Gündem

Türkiye’nin gündemindeki uyuşturucu, kumar, bahis ve fuhuş operasyonları Cuma hutbesinde: Hepsi senin elinde!

Siirt'te öldürülen kadının katili komşu çıktı: Bilezikleriyle kumar oynamak için öldürmüş
Siirt'te öldürülen kadının katili komşu çıktı: Bilezikleriyle kumar oynamak için öldürmüş

Gündem

Siirt'te öldürülen kadının katili komşu çıktı: Bilezikleriyle kumar oynamak için öldürmüş

Kumarhaneler kralı arabasında başsız bulundu
Kumarhaneler kralı arabasında başsız bulundu

Avrupa

Kumarhaneler kralı arabasında başsız bulundu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

kral çıplak

birileri bunu demeliydi... helal olsun Akit
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23