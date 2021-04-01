  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kumar baskınında güldüren görüntü... Polisi görünce kaçacak yer aradılar
Gündem

Kumar baskınında güldüren görüntü... Polisi görünce kaçacak yer aradılar

Adana’da polisin kahvehaneye yaptığı baskında pencereden kaçmaya çalışanlar ilginç görüntüler oluştururken, 330 kişiye 844 bin 765 lira para cezası uygulandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 13:30:00 -

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri 44 kahvehanede pandemi kurallarına aykırı hareket edildiğini ve kumar oynatıldığını belirledi. Polis adreslere eş zamanlı olarak baskın yaptı. Yapılan baskında polis kapıyı çalınca kahvehanede olanlar pencereden kaçmaya çalıştı. Ancak burada da karşısında polisi gören vatandaşlar nereye kaçacağını bilemeyince ilginç görüntüler ortaya çıktı. Polis baskınlarda 44 iş yeri sahibine adli işlem başlatırken, kahvehanede bulunan 330 vatandaşa pandemi kurallarına uymamaktan 844 bin 765 lira para cezası uyguladı.

Kahvehanelerde 24 bin 650 lira ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Vatandaş akın etti... Uyarı geldi! B planı yok, boşuna yaptırmayın
Gündem

Vatandaş akın etti... Uyarı geldi! B planı yok, boşuna yaptırmayın

Aşı olanlar antikor sonucunu öğrenmek için hastanelere akın etti. Uzmanlar uyardı: " 'Antikor yoksa aşı korumuyor’ diyemiyoruz. Baktırmanın ..
Beyaz Saray'da Biden'ın 'Binbaşı'sı dehşet saçtı!
Dünya

Beyaz Saray'da Biden'ın 'Binbaşı'sı dehşet saçtı!

Beyaz Saray'da Joe Biden'ın Alman çoban köpeği 'Binbaşı' bir ayda ikinci kez bir çalışanı ısırdı.
Savaş uçakları havalandı! Havada tarihin en büyük kapışması
Gündem

Savaş uçakları havalandı! Havada tarihin en büyük kapışması

NATO’ya bağlı savaş jetlerinin, Kuzey Denizi, Karadeniz, Baltık Denizi ve Kuzey Atlantik bölgesinde, Rusya’ya ait savaş uçaklarının ‘olağan ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay