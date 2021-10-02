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Yerel Kum kamyonu polisin üzerine devrildi!
Yerel

Kum kamyonu polisin üzerine devrildi!

Silivri D-100 Karayolu'nda kum yüklü bir kamyon, yol güzergahında görevli polis memurunun üzerine devrildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 23:59:00 -
Kum kamyonu polisin üzerine devrildi!

Kaza, akşam saatlerinde D-100 Karayolu benzin istasyonu mevkii, Tekirdağ istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kum yüklü bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol güzergahında görevli motosikletli trafik polisinin üzerine devrildi. Yaşanan kaza anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

İlk müdahale olay yerinde yapıldı

Öte yandan kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan polis memuruna ilk müdahale olay yerine gelen meslektaşları ve sağlık görevlilerince yapıldı.

Polislerin durumu iyi

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.



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