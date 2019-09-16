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Kum böreği nasıl yapılır? Kum böreği tarifi malzemeleri

Türk mutfağının olmazsa olmaz lezzetlerinde yer alan börek, çeşit çeşit yapımları ile sofralarımızın vazgeöilmezlerinden. Genellikle, eve gelen çat kapı misafirlerinde çay saatlerinde ikram edilen kum böreği, lezzeti ve doyurucu olması ile çokça tercih ediliyor. Peki, kum böreği nasıl yapılır? Kum böreği için gerekli malzemeler nelerdir? İşte detaylar...

16 Eylül 2019 Pazartesi 23:37
Kum böreği nasıl yapılır? Kum böreği tarifi malzemeleri

Türk mutfağının olmazsa olmaz lezzetlerinde yer alan börek, çeşit çeşit yapımları ile sofralarımızın vazgeöilmezlerinden. Genellikle, eve gelen çat kapı misafirlerinde çay saatlerinde ikram edilen kum böreği, lezzeti ve doyurucu olması ile çokça tercih ediliyor. Peki, kum böreği nasıl yapılır? Kum böreği için gerekli malzemeler nelerdir? İşte detaylar...

Malzemeler

3 adet yufka
250 gr kıyma
1 çay bardağı ince bulgur
2 orta boy soğan
3/4 ceviz içi
Galeta unu
Tuz, karabiber
5 kaşık margarin(eritilmiş)
5 kaşık yoğurt

Kum böreği nasıl yapılır?

Soğan, kıyma, bulgur, ceviz içi, karabiber ve tuzu ilk olarak kavurun. Yufkaları dörde bölün.Hazırladığınız iç malzemeyi yufkalara koyup, sigara böreği gibi sarın. Daha sonra Yağ ve yoğurdu bir kaba koyup karıştırın. Hazırlandığınız börekleri, ilk olarak bu karışıma daha sonra ise galete ununa bulayın. Börekleri tepsiye dizerek 180’C ısıya ayarlanmış fırında üstü pembeleşene kadar pişirin.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 23:37
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