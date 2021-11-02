Kulüpler Birliği'nden 7+4 isteği!

Kulüpler Birliği Vakfı, 7+4 yabancı kuralının rafa kaldırılması için TFF ile görüşmeler yapılmasına karar verdi.

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Yabancı sınırlamasının kaldırılmasına yönelik TFF ile görüşeceklerini söyleyen Ahmet Ağaoğlu, "Futbol Federasyonu tarafından uygulanmaya koyulacak olan yani bu sene 8+3, önümüzdeki sene 7+4 olarak yabancı sınırlaması tekrar gözden geçirilmeli. Bugün yaşamış olduğumuz sıkıntılar, bu talimatın uygulamaya girmesiyle alakalı, 7+4 olarak uygulandığı takdirde hem ekonomik hem de performans olarak çok daha sıkıntılı bir sürecin içine gireceğimiz herkesin malumu. Fazla geç olmadan federasyonla bu konuyu ciddi şekilde konuşmamız gerektiğini, 7+4'ün rafa kaldırılması için TFF ile görüşmeler yapılmasına karar verdik Kulüpler Birliği olarak" ifadelerini kullandı.