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Spor

Kulüpler Birliği Vakfı'ndan Mustafa Cengiz'e "geçmiş olsun" ziyareti

Yeniakit Publisher
2020-07-14 16:31:27 -
Kulüpler Birliği Vakfı'ndan Mustafa Cengiz'e "geçmiş olsun" ziyareti

İSTANBUL (AA) - Kulüpler Birliği Vakfı, mayıs ayında beyin ve mide ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Vakfın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kasımpaşa Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ile Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Dr. Çağrı İlk, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundular." ifadeleri kullanıldı.

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