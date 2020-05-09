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Spor

Kulüp resmen açıkladı! Beşiktaş'ta koronavirüs depremi

Beşiktaş Kulübü, yaptığı açıklamada 8 Mayıs günü tüm futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına yapılan koronavirüs testi sonucu bir futbolcu ve bir kulüp çalışanda vaka tespit edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 14:45:00 - 2020-05-09 14:46:34
Kulüp resmen açıkladı! Beşiktaş'ta koronavirüs depremi

Beşiktaş, bir futbolcu ve bir kulüp çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“8 Mayıs Cuma günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.”

 

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