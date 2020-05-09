Kulüp resmen açıkladı! Beşiktaş'ta koronavirüs depremi
Beşiktaş Kulübü, yaptığı açıklamada 8 Mayıs günü tüm futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına yapılan koronavirüs testi sonucu bir futbolcu ve bir kulüp çalışanda vaka tespit edildiğini duyurdu.
Beşiktaş, bir futbolcu ve bir kulüp çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Yapılan açıklama şu şekilde:
“8 Mayıs Cuma günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.
Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.
Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.”