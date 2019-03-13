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Kuluöztürk: Sağlık çalışanlarının problemlerinin çözümünü bekliyoruz

Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, 14 Mart Tıp Bayramı’na yönelik açıklama yaptı.

13 Mart 2019 Çarşamba 11:04
Kuluöztürk: Sağlık çalışanlarının problemlerinin çözümünü bekliyoruz

Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, 14 Mart Tıp Bayramı’na yönelik yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının özlük hakları, çalışma şartları, mesleki ve sosyal problemleriyle ilgili sorunların çözüme kavuşmasını beklediğini söyledi.

 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, sağlığın tüm alanında hizmet veren 550 bine yakın sağlık çalışanının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlarken, sağlık çalışanlarının özlük hakları, çalışma şartları, mesleki ve sosyal problemleriyle ilgili sorunların çözüme kavuşmasının beklendiğini söyledi. Sağlık Sen’in bugüne kadar bazıları gibi dilekçe sendikacılığı yapmak yerine sağlık çalışanlarının sorunlarını her platformda dillendirerek, onların derdi ile dertlenerek çalışanlar adına kazanımlar ederek ezber bozduğunu belirten Kuluöztürk, yıpranma payı, ek ödeme adaletsizliği, 3600 ek gösterge ve şiddet gibi hayati önem taşıyan konularda mücadelesini sürdürdüğünü dile getirdi.



“Ek ödeme sistemi önemli sorun haline geldi”

 

Yıpranma payı konusunda yeni bir düzenleme beklediklerini belirten Kuluöztürk, geçtiğimiz yıl yasalaşan 6 yıla 1 yıl yıpranma payı hakkının 5 yıla 1 ve tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde düzenlenmesi, geriye dönük çalışmaları da kapsaması talepleri olduğunu söyledi. Bunun yanısıra sağlık çalışanlarının en önemli motivasyon kaynaklarından biri olan döner sermaye sisteminin sorun haline geldiğini ve köklü bir değişikliğe ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Kuluöztürk, " Dağıtılabilir döner sermayenin artırılmaması, kurumların döner sermaye bütçesine ek giderler yüklemesi çalışanlarımızın hak ettikleri döner sermayeyi almasına engel olmaktadır. Ek ödeme sistemi ne yazık ki artık sağlık çalışanlarının en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. Acil önlem alınmaz ise hekimler dahil tüm sağlık çalışanları sadece sabit ek ödemeye mahkum kalacak ve sistem tamamen çökecektir" dedi.

 

Kuluöztürk, sağlık hizmetinin bir ekip işi olduğunu mezuniyet ayrımı yapılmadan sağlık alanında çalışan her bireye 3600 ek gösterge imkanının tanınması gerektiğini de ifade etti. 3600 ek gösterge sürecinde eğitim durumunun değil, meslek grubunun göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Başkan Kuluöztürk, göstergenin yükseltilmesi ile emekli maaşlarında 600 lira, emekli ikramiyesinde ise 30 bin lira gibi bir ek kazanç oluşacağının altını çizdi.



“Şiddete kesin çözüm bulunmalı”

 

Sağlık çalışanlarının en büyük sorunları arasında gösterilen şiddet konusunun da sağlık çalışanlarının motivasyonuna ciddi anlamda zarar verdiğini söyleyen Kuluöztürk sözlerini şöyle sürdürdü:

 

"Hekime, hemşireye ve diğer sağlık çalışanlarına şiddeti engellemek adına şiddeti önleyici kalıcı tedbirler hayata geçirilmelidir. Şiddet uygulayanlar mutlaka tutuklu yargılanmalı, 6 ay süreyle sağlık giderleri sosyal güvenlik kurumu yerine kendileri tarafından karşılanmalıdır. Şiddetin önlenmesi konusunda vatandaşlarımıza da çağrıda bulunuyor, halkımızın sağlığı için fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına sahip çıkılmasını istiyoruz. Bu vesile ile hayatın her anında yanımızda olan ve bu hizmetin sunulmasında görev yapan bütün sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunarken, taleplerinin karşılandığı, sorunlarının çözüldüğü sağlıklı ve huzurlu bir gelecek diliyoruz. Bütün sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun"

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:04
  1. Antalya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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