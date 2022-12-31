Kulübü iflasa sürüklediği iddia ediliyordu! Malatya valisi müfettiş tuttu, harekete geçildi

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Yeni Malatyaspor ile ilgili açıklamalarda bulunarak, " Yeni Malatyaspor sahipsiz değildir ve önümüzdeki süreç içerisinde de kulübü hem mali yönden hem de diğer yönlerden ihtiyaç duyduğu desteği de Malatya'nın dinamikleri sağlayacaktır" dedi.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Yeni Malatyaspor ile ilgili açıklamalarda bulunarak, " Yeni Malatyaspor sahipsiz değildir ve önümüzdeki süreç içerisinde de kulübü hem mali yönden hem de diğer yönlerden ihtiyaç duyduğu desteği de Malatya'nın dinamikleri sağlayacaktır" dedi.

Vali Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Yaman ile Yeni Malatyaspor'un gidişatıyla ilgili istişarelerde bulundu. Toplantı sonrası valilik binasında açıklamalarda bulunan Vali Hulusi Şahin, kulübün ihtiyaç duyduğu desteklerin sağlanacağını belirterek, " Kamuoyu rahat olsun Yeni Malatyaspor sahipsiz değildir ve önümüzdeki süreç içerisinde de kulübü hem mali yönden hem de diğer yönlerden ihtiyaç duyduğu desteği de Malatya'nın dinamikleri sağlayacaktır. Futbolcularımızda ve teknik heyetimizde tamamen spora odaklansınlar. Bizler diğer hususları Malatya'nın dinamikleri olarak hep birlikte çözmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Vali Hulusi Şahin, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu TV programında, Yeni Malatyaspor, ile ilgili açıklamalarda bulunarak eski kulüp başkanı Adil Gevrek ile yönetimi hakkında suç duyurusu yapılacağını söyledi. Programda konuşan Vali Şahin, " İl valisi olarak kamuoyunda çıkan bu haberleri ihbar kabul ederek bir müfettiş talebinde bulundum. Önceki yönetimin iş ve işlemlerinin incelenmesi yönünde bir talepte bulundum. İç İşleri Bakanlığına sivil toplumla ilişkiler genel müdürlüğü üzerinden dernekler masasına bir müfettiş talebinde bulunduk. Gelecekler bu bölümü inceleyecekler içinde bir suç unsuru varsa gerekli çalışmalar yapılacaktır" ifadelerine yer verdi. - MALATYA