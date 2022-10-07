‘Kültür Yolu’nda büyük coşku

Yerli ve yabancı sanatseverleri bir araya getiren Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde yüzlerce aktiviteye yer veriliyor. Beğeni toplayan bu aktiviteleri, bölgede devam eden kültürel ve sanatsal faaliyetlerini Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’la konuştuk.

AKM bir meydan okumadır

İlk olarak Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin doğuş ya da çıkış öyküsünü anlatır mısınız?

Beyoğlu tarihi bir yer. Burası farklı toplumları, medeniyetleri, kültürleri buluşturuyor. ‘Yeşilçam’ ve ‘Dârülbedâyi’yle yâd ediliyor. Şu muhakkak ki Türkiye her alanda atılım halinde. Ülke kültür-sanatta da başarılı. Bunda AKM gibi kültür-sanat mekânlarının ihya edilmesi önemli rol oynuyor. AKM, Türkiye’nin kültür-sanat alanında iddiasını ortaya koyan bir eser, bir meydan okuma. Cumhurbaşkanı’mızın dünyada ilk 2 ya da 3’te yer alacak bir kültür merkezini açması çok ama çok anlamlı. Bünyesinde bale, opera ve tiyatro alanlarını barındıran AKM Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin çıkış noktası. Esasında Beyoğlu’nda doğal bir kültür yolu bulunuyor. Bir tarafta AKM bir tarafta Taksim Camii bir tarafta tarihimize ve medeniyetimize ait eserleri ihtiva eden sergi yer alıyor. Kuşku yok ki bu doğal kültür yolunun önemli alanlarından biri de Atlas Sineması. Burası sinema ve müze olması bakımından kıymetli.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, sözünü ettiğimiz mekânları öne çıkarıyor. Festivalin birleştirici yönü olduğu da muhakkak. 7’den 70’e herkes buraya gelip aktiviteleri izliyor. İlk iki festival coşkuluydu. 1-23 Ekim tarihlerini kapsayan üçüncü festival daha coşkulu. Toplumun tüm kesimleri, ücretsiz 6 bini aşkın sanatçıya, bini aşkın aktiviteye tanık oluyor. Böylece Beyoğlu kültür ve sanatı yaşıyor, yaşatıyor.

Gençler bir araya geliyor

Beyoğlu’nda başlayan bu coşku ülkeye de yayılıyor.

Yayılıyor. Biz pandemi döneminde kültür-sanatın devam etmesi yönünde irade koyduk. Açık hava sahnesi, açık hava sinemasıyla gündeme geldik. Bu hamleleri yaparak milyonları Beyoğlu’na topladık. Şu net ki Cumhurbaşkanı’mızın liderliği kültür-sanatta da kendini ifade ediyor.

Bakın Diyarbakır’da kültür Yolu Festivali de yapılacak. Düne kadar çukur eylemleriyle gündeme gelen Diyarbakır bugün kültür-sanatla konuşuluyor. Eskiden haberleri açtığınızda “Sur’da şu şu olay oldu” deniliyordu. Ama şu anda haberleri açtığınızda “Sur’da falanca filanca sanatçı var‘ deniliyor.

Ben de Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ne katılıyorum. Memnuniyetle müşahede ediyorum ki ülkenin çocukları, gençleri burada buluşuyorlar.

Bu çocuklar, gençler inançları ve kimlikleri ne olursa olsun toplanıyorlar. “Alevisi, Sünnisi, Türkü, Kürdü ve Roman’ıyla bir bütünüz. Bir araya gelip eğleniriz ama gerektiğinde ülkemiz için mücadele ederiz” diyorlar. Çanakkale Muharebesi, İstiklâl Savaşı, 15 Temmuz da bunu kanıtlıyor. Şükür ki gençlerde bir ve bütün olma ruhu var. Alfabeye sığdırılacak kuşak ayrımı, kutuplaşma yok. Bunu Beyoğlu’nda görüyoruz. Gençler buraya gelip eğleniyorlar, barış ve huzur içinde evlerine gidiyorlar. Buradan anlıyoruz ki kültür-sanat insanları buluşturuyor, birleştiriyor.

Dünyaya ilham oldu

Festivale kaç ziyaretçi gelir, bu yönde bir tahmininiz var mı?

İlk 2 festivale akın oldu. 10’ar milyon katılımcı geldi. Üçüncü festivalde bu sayı 2’ye katlanacak, 20 milyona varacak. Zaten doğal kültür yolu Beyoğlu günde 2 milyon ziyaretçi ağırlıyor. Sözünü ettiğimiz yol da AKM’den başlıyor, Galataport’a kadar devam ediyor.

Beyoğlu’nda 57 sanat galerisi, 15 kültür-sanat merkezi, 10 sinema salonu, 36 tiyatro salonu, 48 müze var. Festival ise bölgede coşkuyu katlıyor. Aktivitelere ciddi bir ilgi var. Buraya 15-20 milyon vatandaşımızı bekliyoruz. 7’den 70’e herkes geliyor. Dünyaya ilham oluyor. Sayın Cumhurbaşkan’ımız “21’inci asır Türkiye’nin asrı olacaktır” anlayışıyla çalışıyor. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali de bu anlayışı destekliyor. Ülkemiz eğitim, sağlık, ulaşım, savunma alanında büyük başarılar elde ediyor. Kültür-sanatta da atılıma geçiyor. AKM açıldı. İstanbul Sinema Müzesi devreye alındı. Birilerinin “Bunlar kültür-sanattan anlamazlar” iddialarını yerle bir eden eserlere imza atıldı. En mühimi Beyoğlu Kültür Yolu, Türkiye Kültür Yolu’na dönüştü. Ki bu da Sayın Cumhurbaşkanı’mızın geniş vizyonunu ortaya koyuyor.

Kültürel-sanatsal aktiviteler yerliler gibi yabancıların da ilgilerini çekiyor mu?

Tabii ki. Yusuf İslam (Cat Stevens) ve Goran Bregovic gibi sanatçıları konuk eden Beyoğlu’na milyonlar geliyor, gelecek. Belediye olarak duyuru ve tanıtım hususunda gerekeni yapıyoruz. Yerli ve yabancı ayırmaksızın herkesi davet ediyoruz. Herkes de Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ni takip ediyor. Bu müthiş bir zenginlik. Şunu da belirteyim burada her kimlikten, her görüşten sanatçıyı da görüyoruz. Toplumu bölmeyen, birleştirip barıştıran sanatçıları ağırlıyoruz. Örnek adımlar atıyoruz. Kültürel-sanatsal faaliyetlerimizle turizme ivme katıyor, istihdamı arttırıyoruz. Ülkede kutuplaşmanın olmadığını da vurguluyoruz.

Siz turizmi geniş alana, geniş vadeye yayıyorsunuz.

Evet, 3-4 ay ritmi arttırıyoruz. 8 ay da farkındalık oluşturuyoruz. Burada ne kadar çok kültür-sanat mekânı olduğunu dile getiriyoruz.

Dünyaya “Beyoğlu’nda festival var ama 365 gün açık galeriler, sinema salonları ve tiyatro alanları da mevcut” diye sesleniyoruz.

Proje 81 ilimize yayılacak

“Dünyaya ilham oluyoruz” cümleniz gurur verici. Beyoğlu’nu kültür-sanatta model almaya meyilli şehirler, bölgeler olduğu muhakkak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ne dünyaya mâl olmuş sanatçılar geliyorlar. Ülkelerine döndüklerinde burada edindikleri deneyimleri paylaşıyorlar. Türkiye’yi kültür yollarıyla örmek kolay değil, bu devlet projesi. Türkiye bu projeyi başarıyla uyguluyor. Dünyanın en büyük kültür-sanat festivalini düzenliyor. Bu festival Çanakkale’de, Diyarbakır’da, Konya’da, İzmir’de de yapılıyor. Festivalin 81 ile yayılması için hamlelerde bulunulması ise ülkenin kültürel kodlarının geniş ve güçlü olduğuna işaret ediyor.

Gençlerden çok olumlu dönüşler alıyor olmalısınız?

Elbette. Gençler heyecanlı. Onlarla şakalaşabiliyor, muhabbet edebiliyor, dertleşebiliyoruz. Burası mesafenin, blokajın olmadığı bir nokta. Bunda Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ülkeye barış ve huzur ortamını armağan etmesinin payı büyük.

Beyoğlu eski Beyoğlu değil. Beyoğlu hep genç, hep fit, hep cıvıl cıvıl, hep ışıl ışıl olacak. Burası büyüyen Türkiye’nin doğuya ve batıya açılan kapısı.