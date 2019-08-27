Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı 2019

Kültür ve Turizm Bakanlığı alımları ne zaman? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 4 bine yakın işçi, 600'e yakın arkeolog, 250 civarında sanat tarihçisi alımının olacağını duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı memur alımı, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru formu yayınlandı mı? Kültür ve Turizm Bakanlığı memur alımı 2019, Kültür ve Turizm Bakanlığı işçi alımı, Kültür ve Turizm Bakanlığı arkelog alımları ne zaman?

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi. Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm bakanlığı bünyesine 4 bine yakın personel istihdam edeceklerini açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy bu konuda 4 bine yakın işçi 600'e yakın arkeolog, 250 civarında sanat tarihçisi alımı yapılacağını bu alımların da 3 yıl içinde yapılacağını ifade etti. Kültür ve Turizm Bakanlığından kadro taleplerine de konuşmasında yer veren Ersoy, kütüphanelere 500 kadro tanımlandığını ve alımların da yapılacağını söyledi.

"4 bine yakın işçi alacağız"

Türkiye’de 153 kazı ve ören yerinde Türk kazı başkanlıkları tarafından 122 kazı çalışmasının sürdürüldüğünü hatırlatan Ersoy, “En büyük sıkıntımız 45-60 gün kazılması sonra bırakılmasıydı. Buna el attık. Dedik ki: Kademeli bir şekilde 12 aya çıkaralım. İlk etapta 20 tane ile başlıyoruz. Bu sene de 41 ilave getireceğiz. 4 bine yakın işçi alacağız, ortalama 600'e yakın arkeolog alacağız, bu sayı 800’e kadar çıkabilir, 250 civarında da sanat tarihçisinin istihdamını bu süreç içinde gerçekleştireceğiz. Bu alımları 3 yıl içerisinde yapacağız. Kazı sürelerini de hızlandırmış olacağız.” İfadesini kullandı.