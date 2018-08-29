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Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı: İlk 7 ayda 22 milyon turist geldi!

Türkiye'nin, 2018'in ilk yedi ayında yüzde 24,90 artışla yaklaşık 22 milyon yabancı turist tarafından ziyaret edildiği bildirildi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 12:35
Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı: İlk 7 ayda 22 milyon turist geldi!

Türkiye, bu yılın ilk yedi ayında yüzde 24,90 artışla yaklaşık 22 milyon yabancı turist tarafından ziyaret edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı sınır giriş-çıkış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bu yılın ilk yedi ayında Türkiye 21 milyon 639 bin 802 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,74 artış gösterdi. Türkiye'yi 7 ayda ziyaret eden yabancı sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,90 arttı.

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ocak-temmuz döneminde Rusya Federasyonu yüzde 15,14 artış ile birinci sırada yer alırken, yüzde 10,73 yükselişle ile Almanya ikinci, yüzde 6,09 artış ile İran üçüncü sırada yer aldı. İran'ı, Gürcistan ve İngiltere'den gelen ziyaretçiler izledi.

7 aylık dönemde Rusya Federasyonu'ndan 3 milyon 276 bin 46 turist ağırlayan Türkiye'ye, 2 milyon 321 bin 529 Alman ile 1 milyon 317 bin 180 İranlı turist geldi.

TEMMUZ'DA YAKLAŞIK 6 MİLYON TURİST

Türkiye, temmuz 2018 dönemi istatistiklerine göre 5 milyon 671 bin 801 yabancı ziyaretçiyi ağırlarken, aylık artış oranı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,74 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 897 bin 607 ziyaretçi ve yüzde 15,83 artış ile Rusya Federasyonu birinci olurken, 761 bin 278 ziyaretçi ve yüzde 13,42 artış ile Almanya ikinci, 354 bin 851 ziyaretçi ve yüzde 6,26 artış ile İngiltere üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi Hollanda ve Ukrayna izledi.

Ocak-temmuz 2018 döneminde Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin yüzde 99,23'ü, temmuz döneminde gelenlerin ise yüzde 99,04'ü turist oldu.

Günübirlikçilerin oranı ise yedi ayda yüzde 0,77, temmuz ayında da yüzde 0,96 olarak gerçekleşti.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 12:35
  1. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  2. İlk 7 ayda 22 milyon turist
  3. Turist sayısı
  4. turizm
  5. açıklama

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  • MUSLÜMANIN VATAN BORCU BANA KALSA YANSINLAR AMA MUSLÜMANIN VATAN BORCU BANA KALSA YANSINLAR AMA 23 dk önce
    FİTNEYİ ÇIKARANA LANETOLSUN LANETOLSUN LANETOLSUN HADİSİ ŞERİF FİTNE ÇIKINCA ENALTAKİNDEN ENÜSTEKİ FAKİRLEŞİRPEYGANBERİMİZ İNSANLAR ÜLKELER ZORDURUMA DÜŞER ...BUNU SÖYLESEYDİNİZ BİZ YAMIYACAKTIK ALLAHIM BUNLARI YAK DİYECEKLER OGÜN BUNU DİYEMESİNLER
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