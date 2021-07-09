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Ekonomi Kültür ve Turizm Bakanlığı 33 işçi alacak
Ekonomi

Kültür ve Turizm Bakanlığı 33 işçi alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 33 işçi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 14:51:00 -
Kültür ve Turizm Bakanlığı 33 işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İstanbul Atatürk Kültür Merkezi İşletme Müdürlüğünde çalıştınlmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasnun (ğ) bendi gereğince, Ek1 tabloda kontenjan dağılımı ve asgari nitelikleri gösterilen unvan ve pozisyonlarda istihdam edilmek üzere mülakatla Otuz üç (33) işçi alınacak.

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