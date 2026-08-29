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Ziyaretçi akınına uğruyor! Denizin ortasında yürüyüş parkuru

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Ziyaretçi akınına uğruyor! Denizin ortasında yürüyüş parkuru

Yaz aylarında çekilen sular, Ayvalık’ın gözdesi Cunda Adası ile Maden Adası arasında adeta gizemli bir geçit oluşturuyor. Denizin sığlaşmasıyla ortaya çıkan bu doğal yürüyüş yolu, büyüleyici manzarasıyla hem yerli hem de yabancı gezginlerin odak noktası haline geliyor.

#1
Foto - Ziyaretçi akınına uğruyor! Denizin ortasında yürüyüş parkuru

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaz aylarında denizin sığlaşması ile Cunda Adası ile Maden Adası arasında oluşan yürüyüş güzergahı, tatilcilerin ilgisini çekiyor. Cunda Adası ile Maden Adası arasındaki Yalancı Boğaz mevkisine gelen yerli ve yabancı turistler, suyun sığ olduğu kısımdan yürüyerek karşı adaya geçme deneyimini yaşıyor. Özellikle yaz aylarında bölgenin sığlaşması, ziyaretçilerin denizin içerisinden yürüyerek ilerlemesine imkan sağlıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin de etkisiyle bölgeyi merak eden çok sayıda ziyaretçi Yalancı Boğaz'a geliyor.

#2
Foto - Ziyaretçi akınına uğruyor! Denizin ortasında yürüyüş parkuru

500 METRELİK DOĞAL TAŞLI YOL ORTAYA ÇIKIYOR - Doğal güzelliği ve çevresindeki ada manzarasıyla dikkat çeken bölgede turistler yaklaşık 500 metrelik doğal taşlı yolda yürüyüş yapıp fotoğraf ve video çekiyor. Bazı kısımlardan suyun bel hizasına dek yükselmesi ve akıntı olması sebebiyle ziyaretçilerin dikkatli olması yönünde uyarı tabelaları da yer alıyor. Ayvalık Turizm Altyapı Geliştirme Hizmet Birliği Genel Sekreteri ve Ayvalık Turizm Derneği Başkanı Ümit Özgültekin, AA muhabirine, bölgedeki su seviyesinin zaman zaman yükseldiğini kaydetti.

#3
Foto - Ziyaretçi akınına uğruyor! Denizin ortasında yürüyüş parkuru

YÜZME BİLMEYENLER İÇİN TEKLİKELİ - Özgültekin, bölgenin doğal güzelliğinin korunması gerektiğini söyleyerek, ziyaretçilerin tek başına bölgeye gitmemesi hususunda uyarıda bulundu. Akıntının tehlike oluşturabileceğini söyleyen Özgültekin, şunları kaydetti: "Çevremizi kirletmediğimiz sürece Cunda Adası ile Maden Adası arasında oluşan yürüyüş güzergahını her zaman görmemiz lazım. Oraya yalnız gidilmemesi gerekiyor, akıntı nedeniyle tek başına oraya girmek tehlikelidir. Akıntı aniden suyun yükselmesine neden oluyor. Bazı noktalarda çukurlar var, yüzme bilmeyenlerin kesinlikle orada yürümemesi gerekir." Özgültekin, bölgeye gruplar halinde yapılan turlarla gidilebildiğini söyleyerek, ziyaretçilerin bu tür organizasyonlarla bölgeyi deneyimleyebileceğini belirtti. Ümit Özgültekin, Ayvalık'ın çok sayıda adası ve doğal güzelliği olduğunu kaydederek, Yalancı Boğaz'ın da ziyaretçilere farklı bir deneyim sunduğunu ifade etti.

#4
Foto - Ziyaretçi akınına uğruyor! Denizin ortasında yürüyüş parkuru

Almanya'dan ailesiyle Ayvalık'a giden Yaşar Toplucuk ise bölgeyi çok beğendiklerini söyledi. Denizin içerisinden yürüdüklerini anlatan Toplucuk, "Burası çok hoşumuza gitti, denizde yürüdük. Herkesin burayı gelip görmesini tavsiye ediyorum." açıklamasını yaptı. Toplucuk, karşıya geçişin kolay olduğunu fakat dönüşte akıntı sebebiyle dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

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