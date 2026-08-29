Ziyaretçi akınına uğruyor! Denizin ortasında yürüyüş parkuru

YÜZME BİLMEYENLER İÇİN TEKLİKELİ - Özgültekin, bölgenin doğal güzelliğinin korunması gerektiğini söyleyerek, ziyaretçilerin tek başına bölgeye gitmemesi hususunda uyarıda bulundu. Akıntının tehlike oluşturabileceğini söyleyen Özgültekin, şunları kaydetti: "Çevremizi kirletmediğimiz sürece Cunda Adası ile Maden Adası arasında oluşan yürüyüş güzergahını her zaman görmemiz lazım. Oraya yalnız gidilmemesi gerekiyor, akıntı nedeniyle tek başına oraya girmek tehlikelidir. Akıntı aniden suyun yükselmesine neden oluyor. Bazı noktalarda çukurlar var, yüzme bilmeyenlerin kesinlikle orada yürümemesi gerekir." Özgültekin, bölgeye gruplar halinde yapılan turlarla gidilebildiğini söyleyerek, ziyaretçilerin bu tür organizasyonlarla bölgeyi deneyimleyebileceğini belirtti. Ümit Özgültekin, Ayvalık'ın çok sayıda adası ve doğal güzelliği olduğunu kaydederek, Yalancı Boğaz'ın da ziyaretçilere farklı bir deneyim sunduğunu ifade etti.