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Ziyaretçi akınına uğruyor! Denizin ortasında yürüyüş parkuru Kaan ve Bayraktar Kızılelma'yı bekliyorlardı: Dost ülke ters köşe yaptı, Çin'den J-10 uçaklarını indiriyorlar 3. Akşehir Tarım, Hayvancılık ve Yem Fuarı kapılarını açtı... Murat Ülker'den çarpıcı itiraf: Düşmanı dışarıda aradık, oysa yanlış yaptık Muğla ve Antalya’daki yangından yeni görüntüler: Dumanlar gökyüzünü kapladı Hayatımızda gizli bir tehlike olarak yer ediyor! Akıllı telefonlar hafızamızı siliyor Erkekler için üretti! Satış rekoru kıran ürünün fiyatı 1 milyon liradan başlıyor Kemerden sonra şimdi de bu! Araba fiyatına kravat Nefesler tutuldu: Türkiye'ye ait 30 savaş gemisi saatler sonra harekete geçecek
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3. Akşehir Tarım, Hayvancılık ve Yem Fuarı kapılarını açtı...

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

3. Akşehir Tarım, Hayvancılık ve Yem Fuarı kapılarını açtı...

Akşehir’de tarım ve hayvancılık sektörünün önemli buluşma noktalarından biri olan 3. Akşehir Tarım, Hayvancılık ve Yem Fuarı, düzenlenen açılış töreniyle kapılarını ziyaretçilere açtı.

#1
Foto - 3. Akşehir Tarım, Hayvancılık ve Yem Fuarı kapılarını açtı...

Tarım makineleri, hayvancılık ekipmanları, yem ürünleri ve modern üretim teknolojilerinin sergilendiği fuar; üreticileri, sektör temsilcilerini ve vatandaşları bir araya getirdi.

#2
Foto - 3. Akşehir Tarım, Hayvancılık ve Yem Fuarı kapılarını açtı...

Fuar alanında birçok firma ürün ve hizmetlerini tanıtırken, bölge üreticileri de yeni teknolojileri yakından inceleme fırsatı buldu.

#3
Foto - 3. Akşehir Tarım, Hayvancılık ve Yem Fuarı kapılarını açtı...

Fuarın açılışına Akşehir Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Akşehir İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Ekerbiçer, Akşehir İlçe Jandarma Komutanı Yıldıray Erdem, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Kalkan, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal, Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, Yunak Belediye Başkanı Subhan GÜNALTAY, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Ahmet Rasih Çokçevik, İYİ Parti Akşehir İlçe Başkanı Aslan Keskin ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, ve çok sayıda vatandaş katıldı.

#4
Foto - 3. Akşehir Tarım, Hayvancılık ve Yem Fuarı kapılarını açtı...

Tarım ve hayvancılığın bölge ekonomisindeki önemine dikkat çekilen fuarın, üreticiler ile sektör temsilcileri arasında yeni iş birliklerinin kurulmasına ve modern tarım teknolojilerinin yaygınlaşmasına katkı sağlaması bekleniyor.

#5
Foto - 3. Akşehir Tarım, Hayvancılık ve Yem Fuarı kapılarını açtı...

3. Akşehir Tarım, Hayvancılık ve Yem Fuarı, bölgenin üretim gücünü ve tarım sektöründeki yenilikleri bir araya getiriyor.

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