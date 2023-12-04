Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Özgür Özel'e tepki: Emek hırsızlığı yapma!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 24 Kasım'da Antalya'da düzenlenen 13'üncü Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde, yaptığı konuşmada, "Her ne kadar büyükşehir belediyelerinin sorumluluğunda olsa da onların yapmadıkları altyapı yatırımlarını Bakanlık olarak devralıp biz yapıyoruz." ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu gölgesinde CHP Genel Başkanlık görevini sürdüren Özgür Özel, Bakan Ersoy'un sözlerini hedef almış ve Bakan'ın arıtma konusunda 'iftira attığını' ve 'yalan söylediğini' iddia etmişti.

Kılıçdaroğlu'nun zirveyi yakaladığı CHP'nin 'yalan' politisikasını tüm hızıyla sürdüren Özgür Özel'e Bakan Ersoy'dan yanıt geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptığı yazılı açıklamada, altyapı yatırımları belediyelerin sorumluluğunda olmasına rağmen Antalya ve Muğla gibi turizmin öne çıktığı illerde acil ihtiyaç duyulan atık su arıtma yatırımlarının yapılmadığını kaydetti.

'Mavi bayrakları kaybetmemek için görmezden gelemedik'

Türkiye turizminin en önemli merkezlerinden olan bu şehirlerin her yıl milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladığına işaret eden Bakan Ersoy, mavi bayraklarını kaybetme riski olan bu turizm şehirlerinin atık su arıtma sorunu aciliyet gerektirdiği için Bakanlık olarak görmezden gelemediklerini belirtti.

Bu şehirlerin atık su arıtma tesisi yapımı işlerini Bakanlık olarak devraldıklarını ve tesis yapımına hız verdiklerini vurgulayan Ersoy, bu kapsamda toplam değeri yaklaşık 1,82 milyar lira olan Antalya Belek Serik-2 ve Muğla Bodrum Atık Su Arıtma Tesisi yatırımlarını tamamlayarak 2021 ve 2023 yıllarında bu tesisleri hizmete aldıklarını ifade etti.

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'2 milyar lira yatırım bedeliyle yapımına başlandı'

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kemer Çamyuva'da 1980'li yıllarda yapılan atık su arıtma tesisinin kapasitesinin yetmediğine, ihtiyacı karşılamadığına dikkati çekerek, 2 milyar lira yatırım bedeliyle yapımına başlanan tesisin gelecek yıl mart ayında açılacağını bildirdi.

Ersoy, günlük 45 bin metreküp kapasiteli, 10,2 kilometre kanalizasyon sistemi, 800 metresi derin deşarj olarak deniz içerisinden yürütülen 3,5 kilometre deşarj hattı bulunan tesisin açıldığı andan itibaren bölgesinin 50 yıllık ihtiyacını gidereceği bilgisini paylaştı.

'Belediyeler Bakanlık ile protokol imzalamayı talep ediyor'

Turizm bölgelerindeki atık su arıtma tesisleri yapım işinin, ilgili belediyenin belediye meclisinden ve belediye başkanının da onayından geçerek karşılıklı olarak imza ile devir alındığını aktaran Ersoy, şöyle devam etti:

"İvedi ihtiyaç olduğu halde ilgili belediyeler tarafından bu yatırımların yapılmaması doğal olarak turizm bölgelerimizde olumsuzluklara sebep olmaktadır. Bunun önüne geçmek için söz konusu yatırımlar Bakanlığımızca yapılmakta ve giderlerin tamamı da Bakanlığımız bütçesinden karşılanmaktadır. Protokoller çerçevesinde alınacak olan atık su gelirlerinin miktarı ve ne kadar süre ile alınacağı yine ilgili belediye ve Bakanlığımızca hesaplanarak, ortak mutabakat sonrası belirlenmektedir. Söz konusu bu gelirin, 50 yılda bile tesislerin finansman ve yatırım maliyetlerini amorti edemeyeceği aşikardır. İddia edildiği gibi tesisler kendini 5 yılda amorti edebiliyorsa neden ilgili belediye bu tesisleri kendisi yapmak yerine Bakanlık ile protokol imzalamayı talep ediyor? Biz, Bakanlık olarak belediyenin işlerini yapmaya meraklı değiliz. Turizmin geleceği açısından ihtiyacı da görmezden gelemiyoruz."

'Emek hırsızlığı yapmasın'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, bölge ihtiyaçlarını karşılayan bu yatırımları eleştirmek yerine, yatırımlar için teşekkür etmesi gerektiğini belirten Bakan Ersoy, "Özel, emek hırsızlığı yapmak yerine kendi belediyelerine el atmadıkları trafik, su ve daha birçok altyapı sorunu dolayısıyla kızmalıdır, '5 yıl boyunca ne hizmet yaptınız?' diye sorgulamalıdır. Yapılanlar ve yapılmayanlar ortadadır." ifadesini kullandı.