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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy oldu. İşte Mehmet Ersoy'un hayat hikayesi...

09 Temmuz 2018 Pazartesi 23:47
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy kimdir?

1968 doğumlu olan Mehmet Ersoy, ETS Tur ve Maxxroyal otellerin sahibidir. Murat Ersoy adında bir ikiz kardeşi vardır. Atlasjet ve Voyage Turizm de Ersoy kardeşlere aittir. Mehmet Ersoy’un eşinin ismi ise Pervin Ersoy’dur. Çiftin bir çocukları bulunmaktadır.

Mehmet Ersoy ikiz kardeşi Murat Ersoy ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdı. Atlasjet ve Voyage Turizm’in idaresini Murat Ersoy aldı. ETS Tur ve Max royal otellerinin yönetimi ise Mehmet Ersoy'a kaldı.

Alman Lisesi'nde öğrenim gören Mehmet Ersoy, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Daha sorna iş hayatına atılarak ETS Tur’u kurdu. 1999 yılı sonunda otelciliğe geçen Mehmet Ersoy ile ikiz kardeşi Max Royal ve Voyage Turizm ile sektörde etkili oldular.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI OLDU

Mehmet Ersoy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede Kültür ve Turizm Bakanı olarak görevlendirildi.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 23:47
  1. İstanbul
  2. Mehmet Ersoy
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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