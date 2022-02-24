Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un eşinden tepki çeken paylaşım! Şemsiyesini polise tutturup çantasını da ona taşıttı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Aksoy'un şemsiyesi ile çantasını yanındaki polise taşıttığı fotoğrafını paylaşması tepkilere sebep oldu.
Yeniakit.com.tr
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Aksoy, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tepkileri üzerine çekti.
Şemsiyesini polise tutturup çantasını da ona taşıttı!
Aksoy'un paylaştığı fotoğrafta yanındaki kadın polise şemsiyesini tutturduğu ve çantasını da ona taşıttığı gözlendi.
Pervin Aksoy’un yanındaki kişi ile güldükleri anda çekilen fotoğraf karesinde, çantasını yanındaki kadın polise taşıtıp, şemsiyesini de onba taşıttırması sosyal medyada eleştiri konusu oldu.