Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Yarınları inşa etmek için gece-gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Öncelikle milli bayramı kutlayan Ersoy, daha sonra gençlere de seslenerek, “Sizler bugüne kadar elde ettiğimiz tüm kazanımların güvencesi ve gelecekte çok daha büyük başarıların elde edileceğinin teminatısınız. Başta siz gençlerimiz olmak üzere tüm milletimin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” açıklamasında bulundu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Mayıs 1919 günü İstanbul’dan Samsun’a doğru yaptığı yolculuğun kısa bir hatırlatmasını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak bir yolculuk başlatmış, bu yolculuğun ilk menzilini istiklal son menzilini ise istikbal olarak belirlemişti. Yaklaşık dört buçuk yıl içerisinde istiklal kazanılmış, Türk milletinin tek vücut olup kanı ve canı ile yazdığı bağımsızlık destanı, 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti adıyla bütün dünyaya ilan edilmişti. Artık kazanımları korumak, Cumhuriyeti nesilden nesle, çağın gereklerine uygun olarak daima yüceltmek ve yükseltmek vazifesi, yani son menzil olan istikbale yürüyüş başlıyordu” ifadelerini kullandı.

Kutlama mesajında gençlere de hitaben bir yazı paylaşan Ersoy, “İşte bu yürüyüşte yol da yolcu da sizlersiniz. Atatürk, yarınların sorumluluğunu üstlenecek güç ve kabiliyetin gençlerimizde olduğuna inanarak, bu kutlu yolculuğun fikri ve manevi ruhunu sizlere emanet etmiştir. Bugün de aynı inancı taşıyan bir devlet iradesi sizlerin yanındadır. Türkiye’de seçilme yaşının 18 olarak yeniden düzenlenmesi bunun en ciddi göstergesidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde büyüyen ve değişen Türkiye’de siyasetten sanayiye, bilimden sanata, ekonomiden turizme tüm alanlarda girişimci ruhunuzla, öz güveninizle, tarihimizden ve değerlerimizden beslenen cesaretinizle ülkemize yön vermeye, geleceğimizi şekillendirmeye devam ettiğinizi görmek bizlerin en büyük gururudur. Sizler bugüne kadar elde ettiğimiz tüm kazanımların güvencesi ve gelecekte çok daha büyük başarıların elde edileceğinin teminatısınız. Unutmayın, gelecek önümüzde uzandıkça, tam bağımsız ve lider Türkiye’nin yükselişinin daim olduğu, milletimizin huzur ve refahından emin olarak yaşadığı yarınları inşa etmek için gece-gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Başta siz gençlerimiz olmak üzere tüm milletimin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyorum” şeklinde ifade etti.