Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Karaelmas Ekspresi ile yolculuğa çıktı:

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ tarafından Ankara-Zonguldak hattında başlatılacak Karaelmas Ekspresi seferiyle başkentten Karabük'e yolculuğa çıktı.

Ankara Eski Garından hareket eden Karaelmas Ekspresi ile Çankırı ve Karabük'e uzanan yolculukta Bakan Ersoy, beraberindeki basın mensuplarına ilk durak olan Ankara'nın Kalecik ilçesinde açıklamada bulundu.



Ersoy, Doğu Ekspresi Treni'nin çok başarılı olduğunu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bu tarz turizm seferlerinin sayısını artırma kararı aldıklarını söyledi.

Doğu Ekspresi gibi en az 5 turizm trenini oluşturmaya çalıştıklarını aktaran Ersoy, Van Ekspresi üzerinde de çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Ersoy, "Eskiden faaliyette olan Karaelmas hattını canlandırmak için bu tren yolculuğunu gerçekleştiriyoruz. Amacımız Ankara'dan çıktıktan sonra Kalecik, Çankırı, Çerkeş, Eskipazar, Karabük-Safranbolu ve Zonguldak kadar gidecek olan dolu dolu bir tren rotasını içerikleri ile pandemi sonrasına hazırlayarak hayata geçirmek. Bu bağlamda bu geziyi yapıyoruz. Gezdiğimiz yerlerin kültürel yerler, gastronomi ayrıcalıkları var. Doğasıyla da birleştireceğiz güzergahı. Doğu Ekspresi gibi hem yerli turizme hem de yabancı turistlere hitap etmesi için çalışma başlattık." ifadesini kullandı.

Turizm Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı çatısı altında her şehrin uzmanını tayin ettiklerini, GoTurkey sitesinden bu şehirlerin tanıtımını yaptıklarını aktaran Ersoy, her şehri kendi içinde organize ederek, kendi turizm potansiyellerini, nelerin ön plana çıkarılması gerektiğini konusunda toplanan verilerle, içeriği güçlendirerek, tanıtımı uluslararası seviyede yapacaklarını vurguladı.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Farklı rotalar oluşturuyoruz. Bunlardan birisi de tren yolculukları rotası. Doğu Anadolu'daki denemeler çok başarılı oldu. Ankara'yı bağlantı yaparak, birçok noktaya Doğu Ekspresi'nde olduğu gibi turizm tren rotalarını yaymak istiyoruz. Hedefimiz 5 rota oluşturmak. Bu rotaların avantajları var. Siz rotalarda kısa süreli duruyorsunuz, bazı illerde. O yerleri kısa süreli tanımış oluyorsunuz. Bir dahaki seyahat noktasına aldığımızda orayı daha geniş, sırf oraya yönelik ziyaretlerde gerçekleştirebiliyorsunuz. Oralardan koyduğunuz sosyal medyadaki resimlerin fark edilmesini sağlıyor. Bizim hedefimiz hem turizmi 81 vilayete yaymak. Herkesin sahip olduğu turizm potansiyelinin farkındalığı yaratarak, herkesin turizm pastasından pay almasını sağlamak istiyoruz."

Bakan Ersoy, Kalecik'in ardından trenle Çankırı'daki Tuz Mağarası, Çerkeş'te Işıklar Konağını, 4. Murat Camisini, Sultan Murad Hamamını ziyaret edecek ve incelemelerde bulunacak.

Çerkeş'te yeni açılacak kültür merkezinin temel atma törenine katılacak Ersoy, Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianapolis Antik Kenti'ni ziyaret edecek.