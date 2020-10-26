  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Karaelmas Ekspresi ile yolculuğa çıktı:
Aktüel

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Karaelmas Ekspresi ile yolculuğa çıktı:

"Eskiden faaliyette olan Karaelmas hattını canlandırmak için bu tren yolculuğunu gerçekleştiriyoruz. Amacımız Ankara'dan çıktıktan sonra Kalecik, Çankırı, Çerkeş, Eskipazar, Karabük-Safranbolu ve Zonguldak kadar gidecek olan dolu dolu bir tren rotasını içerikleri ile pandemi sonrasına hazırlayarak hayata geçirmek" - "Farklı rotalar oluşturuyoruz. Bunlardan birisi de tren yolculukları rotası. Doğu Anadolu'daki denemeler çok başarılı oldu"

Yeniakit Publisher
2020-10-26 14:13:15 -
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Karaelmas Ekspresi ile yolculuğa çıktı:

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ tarafından Ankara-Zonguldak hattında başlatılacak Karaelmas Ekspresi seferiyle başkentten Karabük'e yolculuğa çıktı.

Ankara Eski Garından hareket eden Karaelmas Ekspresi ile Çankırı ve Karabük'e uzanan yolculukta Bakan Ersoy, beraberindeki basın mensuplarına ilk durak olan Ankara'nın Kalecik ilçesinde açıklamada bulundu.

Ersoy, Doğu Ekspresi Treni'nin çok başarılı olduğunu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bu tarz turizm seferlerinin sayısını artırma kararı aldıklarını söyledi.

Doğu Ekspresi gibi en az 5 turizm trenini oluşturmaya çalıştıklarını aktaran Ersoy, Van Ekspresi üzerinde de çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Ersoy, "Eskiden faaliyette olan Karaelmas hattını canlandırmak için bu tren yolculuğunu gerçekleştiriyoruz. Amacımız Ankara'dan çıktıktan sonra Kalecik, Çankırı, Çerkeş, Eskipazar, Karabük-Safranbolu ve Zonguldak kadar gidecek olan dolu dolu bir tren rotasını içerikleri ile pandemi sonrasına hazırlayarak hayata geçirmek. Bu bağlamda bu geziyi yapıyoruz. Gezdiğimiz yerlerin kültürel yerler, gastronomi ayrıcalıkları var. Doğasıyla da birleştireceğiz güzergahı. Doğu Ekspresi gibi hem yerli turizme hem de yabancı turistlere hitap etmesi için çalışma başlattık." ifadesini kullandı.

Turizm Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı çatısı altında her şehrin uzmanını tayin ettiklerini, GoTurkey sitesinden bu şehirlerin tanıtımını yaptıklarını aktaran Ersoy, her şehri kendi içinde organize ederek, kendi turizm potansiyellerini, nelerin ön plana çıkarılması gerektiğini konusunda toplanan verilerle, içeriği güçlendirerek, tanıtımı uluslararası seviyede yapacaklarını vurguladı.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Farklı rotalar oluşturuyoruz. Bunlardan birisi de tren yolculukları rotası. Doğu Anadolu'daki denemeler çok başarılı oldu. Ankara'yı bağlantı yaparak, birçok noktaya Doğu Ekspresi'nde olduğu gibi turizm tren rotalarını yaymak istiyoruz. Hedefimiz 5 rota oluşturmak. Bu rotaların avantajları var. Siz rotalarda kısa süreli duruyorsunuz, bazı illerde. O yerleri kısa süreli tanımış oluyorsunuz. Bir dahaki seyahat noktasına aldığımızda orayı daha geniş, sırf oraya yönelik ziyaretlerde gerçekleştirebiliyorsunuz. Oralardan koyduğunuz sosyal medyadaki resimlerin fark edilmesini sağlıyor. Bizim hedefimiz hem turizmi 81 vilayete yaymak. Herkesin sahip olduğu turizm potansiyelinin farkındalığı yaratarak, herkesin turizm pastasından pay almasını sağlamak istiyoruz."

Bakan Ersoy, Kalecik'in ardından trenle Çankırı'daki Tuz Mağarası, Çerkeş'te Işıklar Konağını, 4. Murat Camisini, Sultan Murad Hamamını ziyaret edecek ve incelemelerde bulunacak.

Çerkeş'te yeni açılacak kültür merkezinin temel atma törenine katılacak Ersoy, Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianapolis Antik Kenti'ni ziyaret edecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son Fransız rehineyi karşılamaya giden Macron'a soğuk duş
Dünya

Son Fransız rehineyi karşılamaya giden Macron'a soğuk duş

İslam düşmanı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2016 yılında kaçırılan ve geçtiğimiz günlerde özgürlüğüne kavuşan rehineyi karşıladı ancak büyü..
Gözleri döndü... Ne yapacaklarını şaşırdılar! Türkiye'nin anlaştığı o ülkeye de boykot başladı
Gündem

Gözleri döndü... Ne yapacaklarını şaşırdılar! Türkiye'nin anlaştığı o ülkeye de boykot başladı

Sahada büyük kayıplar veren Ermenistan Diasporası, Türkiye ve Azerbaycan’ın ardından Ukrayna ve Gürcistan’a da boykot çağrısı yaptı. ..
Cephe hattında flaş gelişme! Azerbaycan resmen kurtardı
Gündem

Cephe hattında flaş gelişme! Azerbaycan resmen kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 17 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını açıkladı.
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay