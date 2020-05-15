Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Erzurum'un turizm potansiyelini değerlendirdi:

ERZURUM (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, video konferansla katıldığı toplantıda Erzurum'un turizm potansiyelini değerlendirdi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Bakan Ersoy, AK Parti Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ, Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Selami Altınok ve İbrahim Aydemir ile MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın'ın yanı sıra partilerin il başkanlarıyla video konferans yöntemiyle görüşme yaptı.

Ersoy, görüşmede turizmin çok dinamik bir sektör olduğuna dikkati çekerek, sektörü katma değer üretir bir hale dönüştürebilmenin yolunun turizm alanındaki beklentileri çok iyi analiz etmekten geçtiğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele süreci ve sonrasında turizm sektörüne yönelik olarak atılması planlanan adımları aktaran ve Büyükşehir Belediyesinin Erzurum'da turizme yönelik olarak yaptığı yatırımların çok önemli olduğunu vurgulayan Ersoy, "Turizm cazibeyle kardeştir. Cazibenin olduğu yerde turizm sürekli gelişim kaydeder. Erzurum’da yapılan bu çalışmalar, şehrin cazibe kazanması noktasında kaydedilen önemli gelişmeler demek. Bu da Erzurum’da turizmin geleceği açısından umut verici." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de en önemli hedeflerinin Erzurum'da turizmi yılın tamamına yaymak olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Erzurum denilince akıllara sadece kış turizmi ve kayak gelmemeliydi. Erzurum, akıllara yaz sporlarını da kış sporlarını da tabiatın eşsiz ve doğal güzelliklerini de getirmeliydi. Palandöken'de artık kış aylarında kayak yapılırken, yaz aylarında da yaz ve doğa sporlarına yönelik olarak çeşitli aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Yüksek irtifa kamplarımız sayesinde yüzlerce futbol kulübünü kamp için Erzurum’a çekmeyi başardık. Palandöken'e büyük bir cazibe kazandırdık. Bunlara paralel olarak şehrin tarihsel ve kültürel güzelliklerini de gün yüzüne çıkarttık. Şehir merkezi bugün açık hava tarih müzesini andırmaya başladı."